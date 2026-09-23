Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, reunit, miercuri, după ce un pod s-a prăbuşit, la kilometrul 71+592 al DN 12 A, pe raza localităţii Ciobănuş, comuna Asău, a aprobat un plan de măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, scrie News.ro.

Se construiește un pod provizoriu

Principalele decizii luate de CJSU Bacău vizează: evacuarea autovehiculelor rămase pe pod şi îndepărtarea suprastructurii podului din albia râului Trotuş; amenajarea, în regim de urgenţă, a unui pod provizoriu peste râul Trotuş; amenajarea drumurilor săteşti Pârâul Podului şi Fundul Străjii, pe o distanţă de aproximativ 2 km, pentru a putea fi utilizate ca variantă ocolitoare pentru traficul uşor, de până la 3,5 tone.

Pentru asigurarea circulaţiei în zonă, s-a decis de asemenea refacerea unui podeţ situat pe drumul sătesc Fundu Străjii.

Nu doar circulaţia autovehiculelor, ci şi cea a pietonilor este restricţionată în zona podului, fiind deviată pe o rută ocolitoare.

Autorităţile au dispus de asemenea montarea de indicatoare rutiere care anunţă pentru interzicerea traficului greu pe ruta Comăneşti–Ghimeş.

Zona în care s-a prăbuşit podul va fi monitorizată permanent.

Un echipaj SMURD B2 de la Detaşamentul de Pompieri Moineşti – Garda de Intervenţie Comăneşti la Punctul de lucru Brusturoasa va fi relocat în zonă, pentru asigurarea primului ajutor calificat în localităţile Ghimeş Făget, Palanca, Brusturoasa, Agăş şi Asău, până la podul afectat. Autorităţile trebuie să identifice spaţii pentru cazarea şi gararea tehnicii şi mijloacelor de intervenţie, astfel încât să fie menţinută capacitatea de intervenţie şi accesul populaţiei la serviciile esenţiale.

Măsurile aprobate vizează restabilirea stării de normalitate şi sunt aplicabile în regim de urgenţă, planul stabilind responsabilităţile care revin fiecărei insittuţii în funcţie de atribuţiile pe care acestea le au.

Un pod metalic s-a prăbuşit, miercuri dimineaţă, în albia râului Trotuş, în judeţul Bacău, structura acestuia cedând sub greutatea unui ansamblu de vehicule.