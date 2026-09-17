Departamentul de Stat al SUA, care a primit cererile săptămâna trecută, va analiza solicitările de extrădare pentru a verifica dacă acestea respectă acordul de extrădare existent între Statele Unite și Marea Britanie, scrie BBC.

Avocatul fraților Tate, care au cetățenie britanică și americană, i-a acuzat însă pe autoritățile britanice că nu au furnizat documentele justificative necesare în cadrul cererii.

Zeci de acuzații pe numele fraților

Cei doi frați se confruntă în Marea Britanie cu un total de 59 de acuzații, inclusiv viol și fapte legate de traficul de persoane în scopul exploatării sexuale, precum și acuzații privind imagini indecente cu un copil. Ambii neagă toate acuzațiile.

Serviciul britanic de Procuratură a formulat inițial 21 de capete de acuzare, însă în luna iulie a adăugat alte 38, pentru presupuse fapte comise între 2010 și 2017.

Autoritățile americane i-au reținut pe cei doi în luna iulie, după ce Marea Britanie a anunțat noile acuzații. Săptămâna trecută, frații Tate au pierdut o solicitare de eliberare pe cauțiune dintr-o închisoare din Florida.

Autoritățile britanice aveau termen până miercuri, 16 septembrie, să transmită o cerere completă de extrădare.

Joe McBride, avocatul fraților Tate, a declarat că va contesta cererile, susținând că acestea nu sunt însoțite de informațiile necesare potrivit acordului de extrădare.

Într-o declarație transmisă BBC, McBride a afirmat că frații Tate nu au primit nici cererile de extrădare și nici documente precum „un mandat, un act de acuzare și informații care să ofere o bază rezonabilă pentru a crede că clienții mei au comis aceste infracțiuni”.

„Acest act demn de o operațiune secretă vorbește despre înșelăciunea din spatele acestor acuzații și despre slăbiciunea lor”, a adăugat avocatul.

După ce Departamentul de Stat își va finaliza analiza, vor mai fi parcurse mai multe etape juridice înainte ca extrădarea să poată fi aprobată. Cererile trebuie să treacă prin Departamentul de Justiție al SUA, care le va transmite apoi instanței. Judecătorul va lua decizia finală cu privire la extrădare.

Pe durata procedurii judiciare, frații Tate vor rămâne în arest în SUA.

O scrisoare oficială a Departamentului de Stat precizează că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este „căutat pentru a fi judecat în Regatul Unit” pentru mai multe acuzații, printre care 10 capete de acuzare pentru viol, trei acuzații privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și trei acuzații de agresiune care a provocat vătămări corporale efective.

El mai este acuzat de producerea și distribuirea unor imagini indecente cu un copil, precum și de deținerea de materiale pornografice extreme.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, acuzațiile includ cinci capete de acuzare pentru viol, șase pentru agresiune care a provocat vătămări corporale efective, trei pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și unul pentru agresiune sexuală.

Ambii frați neagă orice faptă ilegală

În legătură cu cererea oficială de extrădare transmisă din SUA, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Interne a declarat: „În conformitate cu politica și practica de lungă durată, nu comentăm în mod obișnuit cazuri individuale.”

Foști kickboxeri profesioniști deveniți influenceri controversați pe rețelele sociale, frații Tate au cetățenie britanică și americană și au locuit în principal în România începând din 2017.

Cei doi au fost acuzați că promovează online misoginia și o formă toxică de masculinitate, ceea ce le-a adus un număr mare de urmăritori, în special în rândul tinerilor.

Andrew Tate, care se autodescrie drept „misogin”, a devenit cunoscut după apariția sa, în 2016, în versiunea britanică a emisiunii de reality-show „Big Brother”.

Frații Tate s-au confruntat și cu acuzații de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale în România, în 2022. Cei doi au fost supuși unei interdicții de a părăsi țara până când li s-a permis să meargă în SUA, în 2025.

Ambii frați au negat toate acuzațiile și acuzațiile formulate împotriva lor.