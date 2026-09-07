Maratonul din Noua Caledonie, teritoriu francez de peste mări, a fost suspendat duminică, la Noumea, în urma unei serii neobişnuite de urgenţe medicale grave în rândul participanţilor, una dintre acestea soldându-se cu decesul unui localnic în vârstă de 25 de ani, potrivit informaţiilor obţinute luni de AFP din mai multe surse, scrie Agerpres.

Tânărul, care participa la proba de semimaraton, tocmai trecuse linia de sosire când s-a prăbuşit la câţiva metri de cortul medical, a declarat Jerome Troyat, organizatorul evenimentului şi preşedintele Ligii de Atletism din Noua Caledonie. Tânărul a fost supus manevrelor de resuscitare timp de peste treizeci de minute, însă nu a putut fi salvat.

În total, opt participanţi au suferit probleme medicale suficient de grave pentru a necesita tratament. Potrivit organizatorului, cele opt cazuri grave au avut loc într-un interval de aproximativ 45 de minute, o situaţie "cu totul inedită" în cei 43 de ani de istorie a acestui maratonului.

Toate persoanele care au suferit urgențe medicale erau sportivi

Decizia de a opri evenimentele a fost luată în urma consultărilor dintre organizatori şi primarul oraşului Noumea.

Cauzele acestei concentraţii neobişnuite de cazuri de îmbolnăvire rămân necunoscute. Oficialul responsabil cu operaţiunile de urgenţă a indicat un fenomen "multifactorial", sugerând că temperaturile ridicate ar fi putut juca un rol, şi subliniază totodată profilurile diverse ale victimelor. La rândul său, organizatorul susţine că vremea nu părea deosebit de nefavorabilă şi insistă asupra faptului că persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale erau sportivi.