Circulația revine încet la normal. Duminică dimineață s-a circulat bară la bară pe principalele bulevarde din centrul Capitalei.

Cursele semimaratonului din București au început în jurul orei 9 dimineața și s-au încheiat după aproximativ 3 ore, când ultima alergătoare a reușit să treacă linia de sosire. Odată cu terminarea acestui eveniment, circulația va reveni complet la normal.

În zona de nord a Capitalei, restricțiile rămân în vigoare. Pe bulevardul Kiseleff se desfășoară un festival cu muzică și mâncare, care se va încheia la ora 23:00.