Potrivit publicației „Volna”, în regulamentul de înscriere numele celor două state sunt scrise intenționat cu litere mici: „russia” și „belarus”.

Cu toate acestea, cetățenii din Rusia și Belarus vor putea participa la cursă dacă îndeplinesc patru condiții:

Să condamne în scris acțiunile militare ale Rusiei;

Să prezinte un permis de ședere emis de autoritățile lituaniene și, dacă este necesar, alte documente justificative;

Să accepte ca pe numărul de concurs să fie afișat drapelul Ucrainei, nu cel al Rusiei sau Belarusului;

Să accepte că nu vor putea primi premii sau recompense, indiferent de rezultatul obținut.

Organizatorii au precizat că își rezervă dreptul de a respinge documentele prezentate fără a oferi explicații. În acest caz, taxa de participare va fi rambursată după desfășurarea evenimentului.

Cursa Trail Kuršių Nerija este programată pentru 17 octombrie, iar înscrierile au fost deschise la 1 iunie.

În Lituania are loc de mai multe luni o dezbatere privind participarea sportivilor ruși și belaruși la competițiile organizate pe teritoriul țării.

În prezent, la competițiile internaționale desfășurate în Lituania pot participa doar acei sportivi din Rusia și Belarus care condamnă în scris războiul, își exprimă sprijinul pentru Ucraina și concurează fără simboluri naționale.