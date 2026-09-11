Kaja Kallas, înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a sugerat ca investigarea cazurilor de eludare a sancțiunilor să fie transferată Parchetului European (EPPO), scrie Politico .

Agenția cu sediul în Luxemburg ar urma să investigheze companiile și persoanele implicate în transportul unor bunuri comerciale sensibile, care ar putea fi utilizate de mașinăria de război a Moscovei, precum și în operațiuni de spălare a banilor pentru Kremlin.

Kallas a lansat această idee în cadrul unei reuniuni cu ambasadorii statelor membre ale UE, desfășurată miercuri, au declarat doi diplomați familiarizați cu discuțiile. În această etapă, însă, oficialul european nu a formulat propuneri concrete.

Sancțiunile europene, aplicate diferit în cele 27 de state membre

O astfel de măsură le-ar permite procurorilor să-i vizeze pe cei aflați pe teritoriul Uniunii Europene care încalcă normele stricte privind colaborarea cu entități rusești și belaruse sancționate sau care efectuează tranzacții interzise.

Aplicarea sancțiunilor UE a fost îngreunată de existența unui mozaic de legislații naționale și de abordările diferite ale procurorilor din cele 27 de capitale.

În prezent, EPPO are responsabilitatea de a investiga și urmări penal infracțiuni grave de criminalitate organizată, inclusiv spălarea banilor, corupția și fraudele transfrontaliere.

Atribuirea responsabilității pentru aplicarea internațională a sancțiunilor ar reprezenta o extindere majoră a mandatului EPPO.

În luna iulie, UE a aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Măsurile au vizat exporturile de petrol și gaze, serviciile financiare și platformele de tranzacționare a criptomonedelor utilizate pentru transferul de bani către instituțiile ruse.

Kaja Kallas cere accelerarea pregătirii militare a Europei

Kaja Kallas consideră că planificarea pregătirii apărării europene pentru orizontul anului 2030 este "prea târzie".

Aceasta a cerut accelerarea eforturilor în faţa creşterii ameninţărilor la adresa Europei, transmite Agerpres, care citează EFE.

"Examinăm starea de pregătire a apărării pentru 2030 şi mi se pare că este prea târziu", a declarat Kallas într-un interviu publicat vineri de ziarul belgian Le Soir.

Fostul premier al Estoniei a avertizat, de asemenea, că a vorbi despre "atacuri hibride" poate fi limitativ pentru a descrie ceea ce se întâmplă şi a susţinut că Rusia "nu încetează să escaladeze şi testează până unde poate merge".

Avertisment privind escaladarea ameninţărilor Rusiei

"Atacuri hibride sunt o definiţie cam vagă a ceea ce se întâmplă cu adevărat", a afirmat Kallas, care a subliniat că UE analizează ce altceva se poate face în domeniul apărării şi a denunţat faptul că există "diplomaţi care de fapt nu sunt diplomaţi" şi care, din ambasade, recrutează infractori mărunţi pentru a comite acte de sabotaj.

Vicepreşedinta Comisiei Europene a asigurat, de asemenea, că "ameninţările se intensifică" şi că atacurile au ajuns deja pe teritoriul european, aşa că, în opinia ei, "trebuie să acţionăm mai repede".

Kaja Kallas a explicat că acesta a fost motivul pentru care a propus recent crearea unui grup de nivel înalt format din experţi care să poată propune măsuri concrete pentru a accelera pregătirea europeană în materie de apărare. A recunoscut însă că iniţiativa s-a confruntat cu o opoziţie puternică din partea unor state membre, ceea ce a determinat-o să anuleze prezentarea şi lansarea grupului.

"Statele membre s-au opus cu adevărat acestei idei. Foarte bine, să căutăm alte soluţii. Dar nu renunţ la acest obiectiv: trebuie să acţionăm mai repede", a adăugat şefa diplomaţiei europene.