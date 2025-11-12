Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

Stiri Justitie
12-11-2025 | 20:35
Un om de afaceri din Prahova, patronul unei firme de panificaţie care a avut contract inclusiv în cadrul programului „Laptele şi cornul”, a fost trimis în judecată într-un dosar în care este inculpat pentru infracţiunea de camătă.

autor
Claudia Alionescu

Procurorii susţin că afaceristul a dat împrumuturi cu dobândă, în valoare de aproape 152 de milioane de lei, ascunse sub forma unor contracte.

„În fapt, s-a reţinut că, inculpatul G.G., în calitate de administrator al inculpatei S.C. D.G. S.R.L., împreună cu aceasta din urmă, în perioada decembrie 2020 - octombrie 2023, au oferit unei alte persoane juridice mai multe împrumuturi de bani (respectiv suma totală de 151.899.018,18 lei sub forma a 39 de contracte de cesiune de creanţă) pentru care a pretins şi a perceput dobândă (a pretins suma totală de 46.064.492,73 lei şi a perceput suma totală de 33.880.566,04 lei) fără a avea autorizaţie în acest sens”, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, care anunţă trimiterea în judecată a inculpatului.

Surse judiciare susţin că bărbatul trimis în judecată este un om de afaceri care deţine o firmă de panificaţie ce a avut contract cu autorităţile din Prahova inclusiv în cadrul programului Laptele şi cornul.

Contractele de împrumut au fost disimulate sub forma contractelor de cesiune de creanţă, iar diferenţa dintre valoarea creanţelor şi suma efectiv plătită pentru aşa-zisa cesionare a reprezentat dobândă.

Citește și
bani cu camata
Camăta se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani. Legea a fost promulgată

Pe parcursul urmăririi penale, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ale omului de afaceri şi ale firmei, care este inculpată alături de el, până la concurenţa sumei de 35.139.297,91 lei.

Sursa: News.ro

Etichete: prahova, afacerist, camatar,

Dată publicare: 12-11-2025 20:35

Citește și...
