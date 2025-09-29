Camăta se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani. Legea a fost promulgată

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan.

Actul normativ modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, stabilind că "darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată", constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la şase luni la cinci ani.

Legea prevede, de asemenea, confiscarea specială a sumelor de bani date ca împrumut, cât şi a dobânzii obţinute. Măsura se aplică inclusiv atunci când dobânda este inclusă în sumele ulterior împrumutate, conform reglementărilor Codului penal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













