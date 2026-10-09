Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani cercetat pentru omor în cazul tinerei de 28 de ani omorâte luna trecută, a ajuns la Tribunalul Vâlcea escortat de polițiști puțin după ora 10.

El a fost adus din arest ca să răspundă întrebărilor procurorilor din anchetă. Audierea, însă, a fost scurtă. După doar câteva minute, suspectul a fost scos, tot sub escortă și dus înapoi în arest.

Potrivit unor surse judiciare, acesta s-a prevalat de dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor. Atât în momentul sosirii, dar și la ieșire, Vlad Bălțățeanu avea gluga pe cap, a stat cu capul plecat și privirea în pământ, și nu a răspuns la nicio întrebare a jurnaliștilor.

Suspectul ar fi trebuit să spună ce s-a întâmplat în noaptea în care Valentina, iubita lui, a murit, apoi să povestească despre fuga lui din România. La audieri, a fost prezent prin videoconferință și avocatul familiei victimei.

Anchetatorii au strâns mai multe probe în dosarul de omor deschis în acest caz: urmele din apartamentul în care victima a locuit cu suspectul, imagini ale camerelor de supraveghere, valiza în care a fost găsită fata, în râul Olt, și multe alte probe.

Vlad Bălțățeanu a părăsit România, cu ajutorul unui prieten, la scurt timp după ce Valentina a fost ucisă. El a călătorit în Ungaria și de acolo în Elveția. În acest timp, a fost dat în urmărire generală de către poliția română. Pe 29 septembrie, s-a predat poliției elvețiene și a fost trimis în România sub escortă.