otrivit aceloraşi surse, anchetatorii au găsit iniţial 350.000 de euro în locuinţele lui Cristian Anton din Bucureşti şi Timişoara, banii fiind ascunşi în cutii de carton. Ulterior, procurorii au descoperit şi alte sume, totalul depăşind 500.000 de euro.

Marţi, procurorii anticorupţie au efectuat peste 20 de percheziţii într-un dosar privind infracţiuni de corupţie şi constituirea unui grup infracţional organizat. Au avut loc descinderi în 23 de locaţii din Bucureşti şi judeţele Bacău, Dolj, Timiş şi Vâlcea, inclusiv la sediul Autorităţii Rutiere Române, precum şi la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor firme.

Infracţiunile din dosar sunt de dare şi luare de mită, trafic de influenţă şi constituire de grup infracţional organizat.

Ancheta vizează 12 persoane, printre care se află şi şeful ARR, Cristian Anton, fost şef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, pe vremea când preşedintele PSD era ministru al Transporturilor.

Persoanele suspectate ar fi luat mită între 600 şi 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestatele necesare şoferilor profesionişti care se ocupă cu transportul de marfă.