Șeful statului afirmă că termenul ”pro-occidental” integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Uniunea Europeană, SUA și NATO.

”Abordarea strategică a României în ceea ce privește politica externă a rămas neschimbată, iar discuțiile interne intense din această perioadă nu afectează în niciun fel pilonii fundamentali pe care ne bazăm de decenii – Uniunea Europeană, SUA și NATO. De altfel, termenul 'pro-occidental' integrează acești trei piloni de politică externă ai României.

Această predictibilitate asumată de România de peste 20 de ani a reprezentat unul dintre marile avantaje competitive ale țării noastre. De aceea, mesajul meu ferm este acesta: dezbaterea internă politică este specifică democrației, însă niciun moment nu sunt puse în discuție direcția noastră europeană, relația cu Statele Unite și o atitudine corectă în cadrul NATO. Așadar, nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale.

Pentru România, nu e vorba de o alegere între acești piloni strategici, ci de a exista o compatibilizare cât mai bună. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic, cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa este mai puternică. Interesul României este ca Uniunea Europeană, SUA și NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele”, a transmis președintele Nicușor Dan.