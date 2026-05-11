Pentru că a intervenit prescripția, acum, Vanghelie va fi judecat pentru presupuse fapte comise în perioada în care era consilier local. Suma cu care Vanghelie și complicii săi ar fi prejudiciat primăria locală și alte instituții ar depăși potrivit anchetatorilor, 120 de milioane de lei, adică în jur de 24 de milioane de euro.

DNA l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu cu consecinție deosebit de grave. Alături de el sunt alți 30 de inculpați, inclusiv mai multe societăți comerciale.

Consilier local al Sectorului 5, la sfârșitul anului 2018, Vanghelie - susțin procurorii anticorupție - și ceilalți membri ai grupului, între care și fratele său, ar fi pus la cale afaceri păguboase pentru societatea Economat patronată de Primăria Sectorului 5.

Ar fi fost cumpărate prin intermediul unor firme, la prețuri supraevaluate, bunuri alimentare și nealimentare: tarabe pentru piețe, nebulizatoare, măști de protecție și geluri dezinfectante, dar și obiecte de papetărie sau produse de curățenie.

Corespondent PRO TV: „Procurorii anticorupție susțin că gruparea ce-l avea în vârf pe Marian Vanghelie ar fi vândut către Economat bunurile la prețuri de nouă ori mai mari, în medie. Ar fi existat însă situații punctuale în care prețul de achiziție era de 31 de ori mai mare decât cel practicat de furnizorul inițial”.

Prejudiciul total, afirmă DNA, înregistrat de Primăria Sectorului 5, ar depăși 120 de milioane de lei, așa că procurorii au pus sechestru pe bunurile inculpaților, persoane fizice și juridice.

Marian Vanghelie a refuzat să comenteze acuzațiile, dar și că a fost trimis în judecată. Ceilalți inculpați nu au putut fi contactați pentru a oferi puncte de vedere.

În 2025, Marian Vanghelie a scăpat după un alt scandal de corupție care a fost investigat și judecat vreme de 10 ani. Magistrații Curții de Apel București au încetat procesul în care fostul edil fusese judecat pentru luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, pentru că faptele s-au prescris. Mita estimată de procuror în acel dosar era de 30 de milioane de euro. În primă, instanță. Tribunalul București îl condamnase pe Vanghelie la 11 ani și 8 luni de închisoare.