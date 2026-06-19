În principal, şefii instituţiei sunt acuzaţi de abuz în serviciu, iar una dintre situaţiile instrumentate de procurori arată că nu s-au luat măsuri pentru declararea unui focar de leucoză bovină. De asemenea, un medic veterinar ar fi fost plătit pentru program normal, deşi se ştia că nu a lucrat toate orele prevăzute în contract.

DNA anunţă, vineri, punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 18 iunie 2026, faţă de:

ROŞU MARCEL, director executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad (D.S.V.S.A. Arad), pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu, cu obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit, dintre care una în formă continuată,

CIOBAN GHEORGHE, director executiv adjunct al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad (D.S.V.S.A. Arad), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu, cu obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit, în formă continuată, abuz în serviciu, cu obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit şi luare de mită,

PAVEN MARIN-CASIAN, medic veterinar în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad (D.S.V.S.A. Arad), pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu, cu obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit, în formă continuată, luare de mită în formă continuată şi luare de mită.

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, faţă de următorii inculpaţi:

ARDELEAN ANCUŢA-MARIA, şef Serviciu - Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor în cadrul D.S.V.S.A. Arad, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, cu obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit şi o persoană fizică, reprezentant al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

"În perioada august 2024 - decembrie 2025, inculpatul Roşu Marcel, beneficiind de ajutorul inculpaţilor Cioban Gheorghe şi Paven Marin-Casian, fiecare în calitatea menţionată anterior, ar fi dispus plata sumei de 10.000 lei lunar către o societate comercială concesionară a activităţilor şi serviciilor sanitar-veterinare aferente Circumscripţiei Vladimirescu, deşi ar fi cunoscut faptul că medicul veterinar desemnat de administratorul societăţii nu şi-ar fi desfăşurat activitatea pe întreaga perioadă de referinţă şi nici nu s-ar fi prezentat la sediul circumscripţiei", arată DNA în comunicatul de presă citat.

Potrivit procurorilor, inculpaţii ar fi cauzat un prejudiciu D.S.V.S.A. Arad în cuantum total de 170.000 lei, reprezentând sumele achitate nelegal şi, totodată, ar fi procurat societăţii comerciale un folos patrimonial necuvenit în acelaşi cuantum.

"Potrivit contractului încheiat cu D.S.V.S.A. Arad, societatea avea obligaţia de a asigura un medic veterinar care să desfăşoare activitate zilnică, cu program de 8 ore, pentru exploataţiile din zona circumscripţiei. Pentru îndeplinirea acestor obligaţii contractuale, societatea beneficia lunar de suma de 10.000 lei din bugetul autorităţii, sumă scutită de TVA. Această sumă era destinată acoperirii activităţilor contractate, respectiv transportului probelor, ridicării produselor şi tipizatelor necesare, instruirii şi formării profesionale, consilierii proprietarilor de animale privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuării catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi inspecţiei şi certificării animalelor destinate sacrificării", explică procurorii.

Potrivit DNA, la data de 25 februarie 2026, Roşu Marcel, în calitate de director executiv al D.S.V.S.A. Arad şi beneficiind de ajutorul inculpaţilor Cioban Gheorghe şi Ardelean Ancuţa-Maria, deşi ar fi cunoscut existenţa unui caz de leucoză bovină la o fermă de bovine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, nu ar fi dispus măsurile necesare pentru declararea focarului şi prevenirea răspândirii bolii la alte animale.

"Prin această conduită, inculpatul ar fi pus în pericol sănătatea publică şi ar fi vătămat interesele D.S.V.S.A. Arad, prin neîndeplinirea atribuţiilor legale privind prevenirea răspândirii bolilor la animale şi protejarea sănătăţii publice. Totodată, ar fi procurat un folos necuvenit societăţii comerciale respective, care, în cazul declarării focarului în exploataţie, ar fi fost supusă unor restricţii privind intrările şi ieşirile de animale pentru perioada prevăzută de reglementările aplicabile", arată DNA.

Procurorii explică faptul că, după confirmarea unui rezultat pozitiv la leucoză bovină pentru un animal din exploataţia respectivă, ar fi trebuit declarat focarul de infecţie şi aplicate măsurile legale, inclusiv sacrificarea animalelor.

În schimb, din dispoziţia inculpatului Roşu Marcel şi la indicaţiile inculpatului Cioban Gheorghe, inculpata Ardelean Ancuţa-Maria ar fi refăcut testările asupra animalelor din fermă, astfel încât rezultatele analizelor să fie negative şi să fie evitată sacrificarea acestora.

"La data de 05.03.2026, inculpatul Cioban Gheorghe, în calitate de director executiv adjunct al D.S.V.S.A. Arad, ar fi primit de la inculpatul B.I., în legătură cu atribuţiile de serviciu, o sumă de bani necuantificată, constând în bancnote de 100 de euro, în scopul protejării societăţii reprezentate de acesta în eventualitatea efectuării unor controale de către D.S.V.S.A. Arad", mai transmit procurorii.

Potrivit acestora, în perioada mai 2025 - aprilie 2026, inculpatul Paven Marin-Casian, în calitate de medic veterinar în cadrul D.S.V.S.A. Arad, ar fi primit, în mai multe situaţii, de la doi administratori ai unor societăţi comerciale distincte, sume de bani necuantificate, în legătură cu atribuţiile sale de serviciu.

În cazul uneia dintre societăţi, sumele ar fi fost primite în legătură cu activitatea de certificare a documentelor sanitar-veterinare întocmite cu ocazia comerţului intracomunitar sau a exportului de bovine.

În cazul celei de-a doua societăţi, sumele ar fi fost primite pentru a nu dispune măsuri legale în legătură cu existenţa în exploataţie a unor bovine neidentificate prin crotaliere şi pentru a acoperi această neregulă prin identificări fictive.

"Pe durata controlului judiciar, inculpaţii ROŞU MARCEL, CIOBAN GHEORGHE şi PAVEN MARIN-CASIAN trebuie să respecte o serie de obligaţii, respectiv: prezentarea la organul de urmărire penală la chemare, interdicţia de a comunica direct sau indirect cu persoanele indicate în ordonanţe şi interdicţia de a exercita funcţiile publice în exercitarea cărora se presupune că ar fi săvârşit faptele", anunţă DNA.