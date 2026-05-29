Ancheta vizează mesajele și discursurile postate online în care ar fi făcut referiri la rolul femeii în societate.

Surse judiciare spun că noile acuzații aduse lui Andrew Tate au la bază mai multe declarații și materiale video publicate de influencerul britanic pe rețelele de socializare, în perioada 2021–2024. Este acuzat că a promovat în mod repetat discursuri care încurajează discriminarea și ura față de femei.

La scurt timp după ce a ajuns în fața procurorilor, Andrew Tate a comentat situația pe rețeaua X.

„DIICOT din România încearcă să mă acuze de infracțiuni legate de libertatea de exprimare pentru glumele pe care le-am făcut în podcasturile mele”, a scris Andrew Tate pe X.

„Dacă spui adevărul, ești demonizat. Cum suntem atacați pentru că insuflăm curaj în bărbați. Cum feminismul este folosit pentru a feminiza bărbații și a masculiniza femeile. Pentru că femeile vor fi în continuare mai predispuse să cadă pradă unei operațiuni psihologice emoționale, mai ales uneia bazate pe frică. De aceea vor ca femeile să fie la conducerea gospodăriei. Îți voi spune ce ar trebui să faci. Ar trebui să ai cât mai mulți copii posibil și ar trebui să fii cât mai puternic și cât mai bogat posibil. Asta este viața ca bărbat”, spune Andrew Tate, în podcastul său.

Specialiștii spun că în discursurile sale este descrisă diferența dintre bărbat și femeie.

Cristina Praz, Centrul Filia: „Aceste spații create pentru bărbați încurajează foarte mult întoarcerea la niște modele tradiționale, la niște roluri de gen învechite, dar, mai mult de atât, de multe ori vedem prezentarea femeilor în niște roluri foarte umilitoare. Vedem cum sunt de multe ori descrise ca obiecte, ca persoane care trebuie să fie mai degrabă dominate, jignite, agresate. Cred că, din păcate, vom vedea pe termen lung aceste efecte ale discursurilor fraților Tate și nu numai ale tuturor influencerilor din zona aceasta de manosferă și vedem radicalizarea bărbaților tineri.”

Andrew și Tristan, cu dublă cetățenie - britanică și americană - sunt cercetați de autoritățile din România în mai multe dosare. În Marea Britanie se confruntă cu 10 acuzații penale, inclusiv de viol, vătămare corporală, trafic de persoane și exploatarea prostituției.