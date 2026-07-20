Curtea de Apel Alba Iulia, care stabilise pentru luni, 20 iulie, un nou termen în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, ia o pauză, după ce unul dintre condamnații în primă instanță, Cosmin Zuleam, a solicitat strămutarea dosarului la Curtea de Apel Alba Iulia, scrie News.ro.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit ca data pentru judecarea cererii de strămutare 23 septembrie, iar în aceste condiții Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit data de 28 septembrie ca nou termen pentru situația în care dosarul nu ar fi strămutat.

Unul dintre condamnați a cerut mutarea dosarului

Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de furt calificat, complicitate la furt calificat, tâlhărie calificată și omor calificat. Ulterior, acesta a fost găsit și adus în țară, fiind încarcerat.

Marian-Cristian Minae, zis „Pușcărie”, recidivist eliberat condiționat, și Laurențiu Ghiță, recidivist, au fost condamnați la detenție pe viață, fiind găsiți vinovați de furt calificat, tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și omor calificat.

Prin decizia instanței, profilul genetic al celor trei condamnați va fi introdus în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

Cei trei condamnați sunt obligați, prin decizia instanței, să plătească Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu suma de 13.723,92 lei cu titlu de daune materiale.

De asemenea, instanța de fond i-a obligat la plata unor daune materiale către alte victime, dar și către persoane care s-au constituit părți civile în dosarul de omor.

Despăgubiri pentru familia omului de afaceri ucis

Conform sentinței, Adriana Viliginschi, partenera omului de afaceri ucis, ar trebui să primească de la cei trei 33.644 lei cu titlu de daune materiale și 150.000 euro cu titlu de daune morale, iar fiica omului de afaceri, care s-a constituit parte civilă în dosar, ar trebui să fie despăgubită cu 300.000 de euro, cu titlu de daune morale.

De asemenea, la rămânerea definitivă a sentinței, fiicei omului de afaceri trebuie să i se restituie ceasurile de lux pe care hoții le-au furat de la Adrian Kreiner.

Decizia Tribunalului Alba a fost atacată cu apel.