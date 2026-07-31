Vibrația zilei este 1 și să facem ce este cel mai bine pentru sufletul nostru.

Horoscop 1 august 2026 – LEU

E animație la voi, aveți chef de distracție, vă duceți la plimbare, în excursie, vă dați întâlnire cu prietenii și faceți lucruri care vă fac plăcere. Se poate să vă oferiți o vacanță de vis și să petreceți alături de familie și de prieteni. O să vă priască, o să vedeți.

Horoscop 1 august 2026 – FECIOARĂ

E cineva care vrea să stați de vorbă, poate v-a greșit cu ceva și vrea să repare, ca să puteți continua relația, că nu concepe fără voi. E un eveniment la care o să fiți și voi invitați și o să revedeți oameni care o să vă inspire să faceți lucruri care să vă aducă succes.

Horoscop 1 august 2026 – BALANȚĂ

O să dați curs invitației să plecați pe undeva, chiar și peste hotare, pentru câteva zile măcar, dacă nu mai aveți concediu. Un city break ar fi destul, totuși. Vă scoate cineva la o plimbare, la film, la târguri de sezon și vă duceți, că nițică socializare nu v-ar strica.

Horoscop 1 august 2026 – SCORPION

Se poate să aveți o petrecere în familie, o nuntă, un botez, o aniversare și să vă reactualizați relațiile, ca să le faceți și mai trainice. Un dus-întors la mare sau la munte v-ar remonta și v-ar insufla acea energie de care o să aveți nevoie de luni încolo.

Horoscop 1 august 2026 – SĂGETĂTOR

Poate vă faceți timp să ieșiți în doi, ca să aduceți un plus de culoare în relație și să vă asigurați că vibe-ul e pozitiv, că ați tot fost prinși cu treburile de tot felul. Se poate să organizați o excursie la malul mării și să fie și o petrecere, că o fi nuntă, botez sau aniversare.

Horoscop 1 august 2026 – CAPRICORN

Sunt chestiuni mai vechi care se cer rezolvate și o să vă puneți mintea la contribuție, ca să le dați de capăt, să vă faceți ordine în viață. O să vă caute cineva care vrea să reînnodați o relație, să vă oferiți șansa de a fi fericiți.

Horoscop 1 august 2026 – VĂRSĂTOR

O ieșire în doi ar mai calma spiritele, că ați fi fost nervoși, ba unul, ba celălalt, și o să vă deconectați după o perioadă cu turbulențe. O să scoateți niște bani din buzunar și o să ieșiți la plimbare, la terasă, la un concert, poate.

Horoscop 1 august 2026 – PEȘTI

Oameni care nu v-au mai văzut de multă vreme vă sună, vă invită la un suc, o cafea, să povestiți ce-ați mai făcut și să vă faceți planuri pentru perioada care urmează. O să primiți răspunsuri la întrebările pe care vi le puneți de ceva vreme și o să știți încotro s-o apucați.

Horoscop 1 august 2026 – BERBEC

O să vă deplasați cu ușurință, cu trenul, cu avionul sau cu mașina, și o să vă întâlniți, la destinație, cu prieteni mai vechi sau mai noi, care să vă încarce bateriile sufletești. Cineva de care vă e dor sosește și o să știți, o să simțiți dacă inima voastră este sincronizată cu a partenerului.

Horoscop 1 august 2026 – TAUR

Sosirea cuiva o să vă asigure acel confort afectiv, că v-o fi obosit așteptarea și o să luați în calcul niște posibilități de a petrece un timp de calitate împreună. E posibil să întâlniți, pe la reuniunile la care veți ajunge, pe cineva care vă poate însoți în viață și să fiți fericiți.

Horoscop 1 august 2026 – GEMENI

Poate plecați într-o escapadă turistică să vizitați noi teritorii, care să vă îmbogățească spiritual, și o să aveți alt apetit de viață! Vi se lansează invitația să ajungeți la un eveniment festiv, care poate fi și prin țară, pe undeva, și să vă întâlniți cu lume de care vă era dor.

Horoscop 1 august 2026 – RAC

Vă mobilizați să le faceți pe plac unor prieteni care se adună ca să petreacă, să vă bucurați de ce a mai realizat fiecare, și o să fie reconfortant. O variantă de relaxare găsiți voi, ca să vă scuturați de stresul acumulat. Poate vă duceți la malul mării sau la piscină să înotați – nu v-ar strica.