Alchimia fraților Micula | Cum s-au plâns constant de relația cu statul român, dar au beneficiat de sprijin politic

Fabricile de alimente, construite în zona considerată defavorizată, au contribuit consistent la economia județului, multe dintre produse fiind și exportate. Și, deși s-au plâns permanent de relația cu decidenții români, oamenii de afaceri din Țara Beiușului au avut conexiuni puternice cu politicienii din Bihor. Vorbim acum și despre încrengăturile politico-economice din jurul grupului de firme, cu care statul român este încă în litigii.

Frații Micula s-au plâns de relația cu decidenții statului român, dar au beneficiat de sprijin politic

În mod constant, frații Micula s-au plâns de relația cu decidenții statului român, dar au beneficiat de la început de sprijin politic.

Adrian Criș, redactor-șef adjunct Bihoreanul: „Acești oameni au conștientizat faptul că puterea financiară depinde de influența politică și, la un moment dat, aveau angajați care au candidat pe listele pentru Consiliul Municipal Oradea, Consiliul Municipal Beiuș, Consiliul Local Ștei, Consiliul Județean Bihor. Pe listele mai multor partide”.

Complicitățile politice cu frații Micula au fost evidente. O rudă de-a lor, Cornel Popa, a fost directorul grupului de firme European Drinks până în 2000, când a fost împins în politică. A fost președintele PNL Bihor, președinte al Consiliului Județean, dar și senator al României.

Cornel Popa, fost președinte PNL Bihor: „Nu mai vreau să particip la nicio poveste”.

Mihai Bar a fost președintele PSD Bihor și președintele Consiliului Județean în perioada în care investitorii suedezi acaparau județul.

Ioan Mang a condus până la începutul anului PSD Bihor. El este nașul nepoatei lui Viorel Micula.

Ioan Mang: „Apropierea e mult spus. Da. M-a rugat dacă pot să-i fiu naș, sigur, cu tot dragul”.

Deputatul PSD Ioan Mang este o cunoștință veche a fraților Micula.

Ioan Mang: „Când au făcut acele investiții, eu nu făceam politică. Însă eu am constituit o firmă, în 1991, pe IT și pe partea de supraveghere video, control acces. Am avut contracte cu firmele fraților Micula pe control acces până în 2004 cred că, sau 2003, când am rămas doar, hai să spunem amici, am rămas în legături”.

Ajutor de stat pentru frații Micula

În martie 2015, Comisia Europeană consideră că plata despăgubirilor către frații Micula este ajutor de stat și dispune recuperarea sumelor deja plătite.

Ioan Micula, om de afaceri: „Ajutorul de stat e atunci când statul benevol îți dă niște bani, dar la noi n-a fost cazul, ci a fost executat de instanțele internaționale. Comisia Europeană este un organ administrativ, Comisia Europeană nu poate desființa o hotărâre gen ICSID. N-are cum, hotărârea aia e definitivă”.

Ioan Micula a refuzat interviul filmat, dar ne-a transmis mai multe puncte de vedere.

Frații Micula contestă la Tribunalul European și câștigă, în 18 iunie 2019, anularea deciziei Comisiei Europene. Deși decizia Comisiei Europene a fost anulată, investigația în domeniul ajutorului de stat a rămas deschisa, motiv pentru care se menține obligația de a nu plăti voluntar până la o decizie finală a CJUE.

Ludovic Orban, fost prim-ministru: „Timp de aproape zece ani de zile, statul român nici nu a căutat niște formule de a găsi căi de atac împotriva deciziei Curții Arbitrale. În toată această perioadă în care statul român a refuzat să respecte decizia, să plătească despăgubirea care a fost stabilită de către Curtea Arbitrală din Statele Unite, a crescut această datorie”.

În 2019, dobânzile și penalitățile pentru datoria pretinsă de frații Micula și cele trei firme implicate în procese, se rostogolea. Curtea de Apel București permite executarea statului. În decembrie 2019 - ianuarie 2020, Guvernul Orban plătește forțat sume suplimentare până la stingerea creanței. De-a lungul anilor au avut loc zeci de procese în mai multe jurisdicții, în șase țări unde frații Micula au încercat să execute statul român.

Ludovic Orban: „Să nu credeți că am cedat așa ușor. Au fost niște tranzacții, niște negocieri extrem de dificile, care au venit cu o grămadă de firme de avocatură ca să susțină punctul de vedere”.

O nouă răsturnare de situație

În ianuarie 2022, intervine o nouă întoarcere a situației. Curtea Europeană de Justiție anulează decizia Tribunalului European, care a validat plățile către Micula, și trimite cazul spre rejudecare, dar cere să se recupereze aproape un milliard 400 de milioane de lei.

Horațiu Radu: „Sunt două ordini juridice care se ciocnesc între ele și care nu prea se acceptă reciproc”.

Astăzi, frații Micula refuză să comenteze, într-un interviu, procesele în care au târât statul român în judecată, dar se simt nedreptățiți.

Comisia Europeană cere ultimativ guvernului României să recupereze banii de la Micula, dacă mai are de unde. Responsabil este Ministerul de Finanțe și, într-un raport al Curții de Conturi din 2022, reproșează Autorității Fiscale că nu a realizat toate demersurile pentru recuperarea ajutorului de stat acordat în cazul Micula. Cu toate acestea, din comunicarea Ministerului apar zeci de procese în care Direcția Mari Contribuabili din ANAF încearcă să recupereze sumele prin titluri executorii, cu un efort uman și material greu de socotit.

Cosmin Savu: Încercările Finanțelor de a recupera banii considerați de către Comisia Europeană ajutor de stat, banii dați fraților Micula și grupului de firme pe care aceștia le controlează, au fost oprite. Toate încercările ANAF ului de executare silită au fost suspendate. Aici, la Judecătoria din Beiuș, unde niște judecători au considerat că ceea ce vrea statul român, prin Ministerul de Finanțe și prin ANAF, nu este îndreptățit. Orice activitate de executare silită pornită, dar și cele pe viitor, au fost stopate.

Adrian Criș: „Judecătorie practic rurală din zona folclorică. Aceeași, repet, din aceeași zonă folclorică. Este una dintre fascinații ale sistemului judiciar românesc și sistemului legislativ plin de găuri și ghearele care permit anomalii de neînțeles pentru un om de bun simț, înarmat cu logică. Și de bună intenție”.

Cosmin Savu: Președinta completului care a dat sentințe în favoarea fraților Micula și a grupului de firme pe care aceștia le controlează, s-a pensionat și a intrat în politică. Este astăzi membru PSD. Celelalte două membre ale completului, două judecătoare, sunt astăzi cercetate de către Inspecția Judiciară.

Peste două miliarde de lei au intrat în conturile fraților Micula și al firmelor care au fost parte din procesul internațional. Banii au dispărut la fel de repede cum au intrat.

European Food are astăzi restanțe la Finate, la fel și Starmill și Multipack. Toate sunt înregistrate la Direcția Mari Contribuabili a Anafului.

Cosmin Savu: Mare parte din banii dați de Ministerul de Finanțe, însă, au ajuns în conturile personale ale fraților, care au început să-i scoată. Ioan Micula a primit peste 221 de milioane de lei de la Guvern și Viorel Micula a încasat mai mult de 243 de milioane de lei.

Dată publicare: 05-11-2023 18:47