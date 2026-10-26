Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus plasarea fostului candidat la prezidențiale sub control judiciar pentru 60 de zile. Măsura i se aplică și omului de afaceri Ionel Rusen. Procurorii vor contesta hotărârea la Curtea de Apel.

Călin Georgescu a fost adus sub escortă din arestul poliției puțin înainte de ora 11. Alături de el, în boxa acuzaților, a fost omul de afaceri Ionel Rusen.

Procurorii DIICOT au cerut, fără succes, prelungirea mandatelor de arestare preventivă cu 30 de zile. Principalul argument al acuzării a fost recenta învinuire adusă lui Georgescu, cea legată de o presupusă încercare de a compromite aparatura cu care era înregistrat pe ascuns în casa lui din Mogoșoaia.

„Arestarea preventivă este singura în măsură să satisfacă administrarea corectă și eficientă a justiției penale, precum și împiedicarea săvârșirii de noi infracțiuni.” (Sursa: Referatul DIICOT)

În replică, avocații lui Georgescu și Rusen i-au cerut judecătorului de drepturi și libertăți să respingă cererea anchetatorilor.

Reporter: Se justifică prelungirea arestării, așa cum susține DIICOT?

Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu: „Din perspectiva noastră, în mod evident, nu.”

Reporter: Domnul Georgescu ce a spus în ultimul cuvânt?

Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu: „Același lucru. Că este o măsură care nu se justifică.”

Magistratul a respins propunerea de prelungire a arestării preventive formulată de DIICOT și i-a plasat pe Călin Georgescu și Ionel Rusen sub control judiciar pentru 60 de zile. A dispus însă punerea lor în libertate doar dacă hotărârea rămâne definitivă.

Procurorii au anunțat că o vor contesta, deși apărătorul lui Georgescu o consideră legală și temeinică. Avocatul lui Rusen a refuzat să facă declarații.

Corespondent PROTV: „Într-o altă sală de judecată, un alt complet a analizat contestația lui Călin Georgescu împotriva sechestrului asigurător instituit de procurorii DIICOT pentru conturile sale bancare, în care s-ar afla puțin peste o sută de mii de euro. O procedură la care fostul candidat la prezidențiale a ținut să nu fie prezent, preferând să își trimită doar avocatul.”

În acest caz, magistratul a amânat judecarea pentru două săptămâni, pentru că nu ar fi avut acces la dosarul de urmărire penală.

Susținătorii lui Georgescu au fost și astăzi alături de el. Imediat după verdict, s-au mutat la arestul poliției.