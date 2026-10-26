Tribunalul București a decis luni „punerea în libertate” a lui Călin Georgescu - „la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, după ce a respins cererea DIICOT de prelungire a măsurii de arest preventiv.

De asemenea, judecătorul Eduard Claudiu Corobană a dispus înlocuirea arestării preventive cu măsura controlului judiciar. DIICOT a anunțat deja că va contesta hotărârea.

”În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse fata de inc. G.C. si R.I., formulată de DIICOT si s-a inlocuit masura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu masura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. S-a dispus punerea in libertate a inculpaților, la data ramanerii definitive a prezentei hotărâri, daca nu sunt reținuți sau arestati in alta cauza”, se arată în hotărârea instanței.

Călin Georgescu se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie. Fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Actualul mandat de arestare emis pe numele lui Georgescu şi Ionel Rusen expiră joi, 29 octombrie.

Dosare penale noi pentru Călin Georgescu, în timpul arestului preventiv

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost întoarsă vineri de Curtea de Apel Bucureşti.

După ce a fost arestat, Călin Georgescu s-a ales cu încă două dosare penale.

Astfel, pe 21 octombrie, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru că i-ar fi cerut unui bărbat să-i scaneze vila din Mogoşoaia, pentru a descoperi dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori.

A doua zi, pe 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat în Arestul Central, într-un alt dosar deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în care este acuzat că, pe 7 octombrie, când se afla sub control judiciar, ar fi făcut salutul legionar la ieşirea dintr-o biserică din Buftea.