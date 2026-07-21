Procurorii spun că ar fi început procedurile din 2018, fără respectarea protocoalelor sanitare, și ignorând riscurile pentru pacienți. În plus, ar fi creat un prejudiciu de două milioane de lei.

Medicul Dan Tesloianu a fost șef al Clinicii de Cardiologie a Spitalului "Sf. Spiridon" din Iași. Procurorii îl acuză că a implantat "unui număr de 185 de pacienți stimulatoare și defibrilatoare de unică folosință, extrase de la cadavre sau a căror sursă nu se cunoaște, cu ignorarea riscului de a provoca probleme medicale grave".

Tot potrivit anchetatorilor, multe intervenții nici nu ar fi fost necesare și ar fi fost trecute diagnostice fictive în documentele medicale ale pacienților. Ba chiar ar fi fost prescrise tratamente care le-ar fi provocat oamenilor simptome ce justificau implantarea dispozitivelor.

În dosar este și cazul unei femei de 74 de ani, care ar fi decedat, după ce medicul i-a montat un stimulator cardiac în 2022. Fiica ei s-a adresat justiției, ulterior.

Gabriela Bîrzu, fiica unei paciente decedate: „A fost operată de doctorul Tesloianu. După ce i-au făcut intervenția asta și i-au implantat stimulatorul, mama efectiv nici nu putea să stea în picioare”.

Reporter: „V-a întrebat dacă sunteți de acord cu montarea?”

Gabriela Bîrzu: „Nu, nu, nu”.

Reporter: „Credeți că acest stimulator i-a grăbit sfârșitul?”

Gabriela Bîrzu: „În mod sigur”.

Potrivit rechizitoriului, pacienții nu ar fi fost informați că primesc aparate reutilizate sau extrase de la persoane decedate și nici nu și-ar fi dat acordul pentru intervenții.

Acuzații grave și din partea unei alte paciente

O altă pacientă de 65 de ani căreia doctorul Tesloianu i-ar fi recomandat montarea unui aparat povestește că operația a fost făcută cu anestezie locală. Pacienta a auzit discuțiile dintre cadrele medicale și crede că aparatul provenea de la alt pacient și de aceea nu i s-a mai potrivit și ei.

Fosta pacientă: „Una din sondele care trebuia implantată într-un anume punct n-a putut să fie introdusă. Îmi scădea tensiunea și văzând că nu se poate, intervenția a fost închisă”.

Dan Tesloianu, medicul trimis în judecată: „Nu mă consider vinovat cu ceva, toate acțiunile pe care le-am desfășurat au fost în interesul pacienților”.

Ancheta a dus și la descoperirea unei rețele formată din cadre medicale care i-ar fi furnizat doctorului aparatele. Un medic cardiolog din Brașov este și el acuzat în acest dosar pentru complicitate. El i-ar fi trimis 24 de stimulatoare și defibrilatoare nesterilizate, expirate sau cu proveniență necunoscută, medicului din Iași. Doctorul din Brașov nu a răspuns până la această oră solicitărilor noastre. În schimb, avocatul său ne-a transmis că va avea un punct de vedere în acest caz, după ce i se va comunica rechizitoriul.