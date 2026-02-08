Cu toții sunt acuzați de fapte de corupție. Cei 3 au fost reținuți vineri de procurorii DNA în urma unui denunț făcut de un om de afaceri din domeniul imobiliarelor.

Cei trei suspecți, city managerul Iulian Cârlogea, Arhitectul șef Mihai Bașca și Florin Chioran, directorul djunct al Poliției Locale, au părăsit liberi sâmbătă seara sediul Tribunalului București unde procurorii anticorupție au ceut arestarea lor preventivă pntru 30 de zile.

Potrivit avocatului inculpaților, instanța ar fi considerat că nu sunt suficiente informații ca să aplice măsura arestului însă pentru bunul mers al anchetei și pentru aflarea adevărului, a decis plasarea celor trei sub control judiciar.

Asta înseamnă că aceștia nu au voie să ia legătura în niciun fel cu martorii din dosar. Nu au voie să plece din țară, și să se prezinte săptămânal la o secție de poliție din apropierea domiciliului. Mai mult cei trei nu ar avea voie nici să-și exercite funcțiile publice în următoarele 60 de zile.

Procurorii spun că vor contesta această măsură, mai ales că din punctul lor de vedere sunt probe suficiente la dosar. Inclusiv interceptări în care doi polițiști locali numără banii primiți drept mită chiar în sediul Poliției LocaleSsector 5.