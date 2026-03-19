"Am făcut ceea ce trebuia să facem. Nu treptat, într-un viitor îndepărtat, ci din prima zi, cu viteză maximă, cu resurse care nu au fost niciodată proporţionale cu amploarea sarcinii. (...) Nivelul fraudei care afectează bugetul UE a fost subestimat", a afirmat Laura Codruţa Kovesi în timpul prezentării raportului anual al instituţiei în cadrul Comitetului pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne al Parlamentului European.

Kovesi, căreia îi va succeda germanul Andres Ritter, până în prezent adjunct al procurorului-şef european, a declarat că, la sosirea sa la EPPO, s-a trezit "fără personal de sprijin operaţional, cu procurori cu jumătate de normă şi maximum o mie de cazuri la viteză de croazieră".

"Am pus la îndoială fiecare dintre aceste presupuneri", a recunoscut procurorul-şef european, subliniind în acelaşi timp că i s-a recomandat să fie "mulţumită cu ceea ce obţinea" şi că deja "era grozav să existe un Parchet înEuropa".

De la 1.200 la 3.600 de cazuri anual

În raportul de activitate, Kovesi a estimat la 3.600 numărul de cazuri anual la care EPPO lucrează simultan în prezent, comparativ cu 1.200 în momentul preluării funcţiei, dar a subliniat că "există mai mult loc de îmbunătăţire" şi a mulţumit statelor membre şi Parlamentului European pentru sprijinul acordat instituţiei.

Ea a identificat trei factori care influenţează situaţia actuală: EPPO are "un număr rezonabil de procurori delegaţi europeni", ceea ce a permis o creştere a arestărilor şi a raportărilor din partea autorităţilor naţionale, creşterea numărului personalul de suport şi faptul că "se deschid mai multe cazuri decât se închid".

"Cu cât va dura mai mult această situaţie, cu atât va fi mai mare volumul nostru de muncă", a subliniat Kovesi, adăugând că EPPO "a ajuns la limita capacităţii sale actuale".

Fraudă fiscală

La sfârşitul anului trecut, 21% dintre cazurile la care lucrau procurorii europeni erau legate de fraude referitoare la cheltuieli active care afectau fondurile de redresare şi rezilienţă ale UE, o "proporţie semnificativă" despre care Kovesi a estimat că va creşte anul acesta.

"De aceea, participarea sa la actuala dezbatere despre arhitectura antifraudă a UE este esenţială. Orice ambiţie europeană este credibilă doar în măsura în care ne putem proteja efectiv bugetul. Şi insist, încă mai este mult de îmbunătăţit", a adăugat ea.

În acest sens, Kovesi a explicat că fraudele privind TVA-ul şi taxele vamale reprezintă "aproximativ o treime" din cazurile active, dar "două treimi din daunele raportate".

În prezent, EPPO investighează şi procesează fraude fiscale în valoare de peste 45 de miliarde de euro.

În cauză sunt "reţele infracţionale care organizează importuri masive de bunuri din China", a explicat procurorul şef al EPPO, care a subliniat că UE "este literalmente inundată de importuri frauduloase".

"Aceste reţele infracţionale nu doar ne fraudează bugetele. În mod evident, ele reprezintă şi o mare ameninţare pentru siguranţa noastră. Dar, în opinia mea, nivelul fraudei pe care îl scoatem la lumină indică, de asemenea, o slăbire sistematică a politicii comerciale a UE", a explicat procurorul-şef european, avertizând că blocul comunitar "trebuie să ofere un răspuns convingător" la necesitatea desfiinţării acestor reţele.