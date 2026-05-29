Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie transmis AGERPRES vineri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, formulată de procurorii din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei, a lui Cătălin-George Sîrbu, ofiţer de poliţie judiciară cu gradul profesional de comisar-şef în Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 3, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă.

Procurorii anticorupţie au reţinut că, în cursul lunii mai, Cătălin-George Sîrbu, în calitatea menţionată, ar fi pretins 50.000 de lei de la o persoană cercetată în calitate de suspect într-un dosar de evaziune fiscală.

Banii erau pentru exercitarea favorabilă a atribuţiilor de serviciu în legătură cu anumite acte de urmărire penală şi pentru influenţarea efectuării părtinitoare a altor acte în dosarul penal.

"Joi, inculpatul Cătălin-George Sîrbu a primit de la persoana respectivă suma de 50.000 de lei, împrejurare în care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante", spun anchetatorii. 

