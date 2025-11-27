Lia Savonea cere locuinţă de protocol, invocând cadrul legal al funcţiei de preşedinte ÎCCJ. Ce imobile deține

Savonea a solicitat atribuirea unei locuinţe de protocol, explicând că demersul său este bazat pe cadrul legal aplicabil funcţiei pe care o deţine şi că decizia aparţine exclusiv Guvernului, fără legătură cu ”vreun beneficiu personal discreţionar”.

”Da, am formulat o solicitare în acest sens, în condiţiile şi potrivit procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcţiei de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, precizează Savonea într-un răspuns transmis News.ro.

Preşedintele ICCJ afirmă că eventuala aprobare aparţine exclusiv Guvernului.

Totodată, Lia Savonea subliniază că decizia ”nu are legătură cu vreun beneficiu personal discreţionar, ci cu regimul legal al locuinţelor de protocol”.

Lia Savonea deține două locuințe - una în Ilfov, iar cealaltă în județul Alba

Conform declarației de avere care a fost depusă în iunie anul trecut, Lia Savonea deține, în devălmășie (la comun, fără a fi vorba despre o anumită cotă parte) o casă de 171 de metri pătrați în comuna Chiajna, din județul Ilfov, obținută în anul 2001 prin construcție și o casă de locuit în județul Alba, în Bucerdea, de 110 metri pătrați, în coproprietate, obținută în anul 2008 prin moștenire.

