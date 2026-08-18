Rețeaua, care viza exclusiv vilele unor oameni de afaceri, profesori universitari și medici cunoscuți, ar fi beneficiat și de protecția unui agent de poliție. Acesta le-ar fi dat informații hoților despre casele care urmau a fi jefuite. Prejudiciul total depășește un milion de euro.

La primele ore ale dimineții, trupele speciale au descins la 16 adrese din județul Timiș.

Una dintre locuințele percheziționate îi aparține unui polițist de 32 de ani, angajat al Secției 5 din Timișoara. Agentul este suspectat că le-ar fi oferit spărgătorilor informații și protecție.

Reporter: „Știați cu ce se ocupă fiul dumneavoastră polițist?”

Tatăl polițistului: „Nu, de unde să știu. Nu-i bine”.

Reporter: „Știați că în loc să aresteze hoții, fura cu ei?”

Tatăl polițistului: „Nu știu”.

Potrivit unor surse din anchetă, prejudiciul ar depăși un milion de euro.

Gruparea pregătea minuțios furturile. Indivizii supravegheau potențialele victime cu multe zile înainte.

Încercau să le cunoască obiceiurile și să vadă ce sisteme de supraveghere au în casă. În momentul în care dădeau lovitura, hoții se asigurau că nu se află nimeni în locuință.

Alți complici supravegheau de la distanță proprietarii - aflați la serviciu sau în alte locuri - pentru a fi siguri că nu se întorc acasă.

Patru dintre suspecți au fost ridicați în marți dimineață. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi supravegheat întreaga noapte o nouă locuință. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere din zonă.

Corespondent Știrile ProTV: „Suspecții au fost capturați la ora cinci dimineața, în această parcare din Timișoara. Ei tocmai se întorseseră din județul Arad, unde, potrivit anchetatorilor, ar fi plănuit să dea o nouă spargere”.

O a cincea persoană a fost săltată de acasă.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, din grupare ar face parte și alte persoane aflate deja în închisoare pentru alte furturi.

La una dintre adrese, proprietarul a plecat de acasă cu doar câteva minute înainte de sosirea trupelor speciale. Polițiștii l-au oprit pe o stradă din zonă. Bărbatul nu a fost, însă, reținut de anchetatori.

În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat bani și bijuterii, precum și alte probe care urmează să fie analizate. Agentul de poliție și ceilalți suspecți au fost duși la audieri.