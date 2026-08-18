Suspecții ar fi beneficiat inclusiv de sprijinul unui polițist, care le-ar fi oferit ponturi și protecție, spun anchetatorii.

La primele ore ale dimineții, trupele speciale au descins la 16 adrese din județul Timiș.

Una dintre locuințele percheziționate îi aparține unui polițist de 32 de ani, angajat al Secției 5 din Timișoara. Agentul este suspectat că le-ar fi oferit spărgătorilor informații și protecție.

Reporter: „Știați cu ce se ocupă fiul dvs. polițist?”

Tatăl polițistului: „Nu, de unde să știu. Nu-i bine.”

Reporter: „Știați că, în loc să aresteze hoții, fura cu ei?”

Tatăl polițistului: „Nu știu.”

Prejudiciu de peste un milion de euro

Potrivit unor surse din anchetă, victimele grupării sunt oameni de afaceri și medici din vestul țării, iar prejudiciul ar depăși un milion de euro.

Patru dintre suspecți au fost ridicați dintr-o parcare din Timișoara, după ce s-au întors din județul Arad. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi supravegheat întreaga noapte o locuință pe care intenționau să o spargă. Un al cincilea suspect a fost ridicat de acasă.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea unei grupări infracționale bănuite de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat din locuințe. Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii cu privire la utilizarea unor moduri de operare complexe, adaptate pentru pătrunderea și sustragerea de bunuri din locuințe.”

Unii suspecți ar fi deja în închisoare

Surse apropiate anchetei susțin că din grupare ar face parte și alte persoane, aflate deja în închisoare pentru furturi. La una dintre adrese, proprietarul a plecat de acasă cu doar câteva minute înainte de sosirea trupelor speciale, Polițiștii l-au oprit pe o stradă din zonă.

Bărbatul nu a fost ridicat de anchetatori. El susține că percheziția l-ar fi vizat, de fapt, pe unul dintre nepoții săi.

Reporter: „De ce au venit polițiștii la dumneavoastră?”

Bărbat: „Am un nepot la pușcărie și tot mergem în vizită și mă gândesc că de-aia.”

Reporter: „Și ce au căutat la dumneavoastră?”

Bărbat: „Nu știu, ce caută ei, toată casa au întors-o. Eu mergeam la lucru, eu sunt zugrav de meserie și ne-am întâlnit aici la colț.”

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani și bijuterii, precum și alte probe care urmează să fie analizate. Polițistul și ceilalți suspecți au fost duși la audieri.