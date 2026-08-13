La audieri, bărbatul a susținut că i s-a făcut rău și nu-și amintește nimic din cele intâmplate.

El a fost supus mai multor investigații medicale, iar acum anchetatorii așteaptă raportul comisiei de specialitate, pentru a stabili dacă omul ar fi putut leșina la volan.

În timpul cercetărilor, el nu a prezentat acte medicale, care să arate că ar fi fost diagnosticat anterior cu epilepsie sau o altă boală ce i-ar fi putut provoca pierderea bruscă a conștienței în timp ce era la volanul unui Duster.

Corespondent PROTV: „Joi dimineață, l-am găsit pe șofer la firma de instalații pe care o administrează. Nu dorește să exprime un punct de vedere în fața camerei de filmat, dar ne-a spus ce a relatat și la audieri. Că i s-a făcut rău, nu-și amintește cum a trecut peste rondul de flori din sensul giratoriu și nici cum i-a lovit pe tinerii care mergeau pe acest trotuar. Și-ar fi revenit abia la spital.”

Între timp, la serviciul de medicină legală, au ajuns rudele tânărului din Piatra Neamț care a murit în accident. Devastați de durere, oamenii au preluat trupul neînsuflețit.

Unchi: A fost ceva de groază. Și va fi mereu. Singurul copil, singurul nepot din familie, ne-a distrus pe viață.

Ionuț avea 26 de ani și venise la Brașov să monteze câteva camere de supraveghere, trimis de firma la care lucra. Acasă îl așteptau familia și iubita.

Unchi al victimei: „Era un copil extraordinar, muncea și în timpul școlii, de când făcea școală, el voia el să aibă munca lui și să aibă el banul lui. N-a făcut niciodată o problemă în viața lui, absolut nimic, absolut niciodată.”

Rudele povestesc că s-au întâlnit cu șoferul cercetat pentru ucidere din culpă și i-au cerut explicații.

Rudă a victimei: „Am rămas blocat, a zis, și nu știu nimic, până acum. A început să tremure în fața noastră. Probabil că poate îi era și teamă de noi, când ne-a văzut, că eram vreo 6, 7.”

În accidentul rutier a murit pe loc un turist german, dar celălalt, rănit grav, și-a revenit din comă. Tânărul de 31 de ani este conștient și a fost transferat în secția de neurochirurgie, spun medicii de la Spitalul Județean Brașov.