DNA anunţă, luni, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor Cătălin Daniel Buşe şi Alexandru Răzvan Cuc, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită.

”În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanşat o procedură de achiziţie publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce avea ca obiect asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor. În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind şi de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, în scopul reînnoirii acordului cadru între instituţia publică şi societatea al cărei administrator este primul inculpat, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru”, transmite DNA.

Ce ar fi primit la schimb

Procurorii precizează că cei doi inculpaţi ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferenţială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de Buşe.

”Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă în tranşe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie remisă înainte de sfârşitul anului 2025”, arată DNA.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive dispuse în cauză.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 17 decembrie 2025, de Tribunalul Bucureşti, fiind acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român (RAR) în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru de 23 de milioane de lei privind asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.

O decizie similară a fost luată şi în cazul afaceristului.