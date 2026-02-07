Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, că americanii „propun ca părțile să pună capăt războiului înainte de începutul verii și probabil vor exercita presiuni asupra părților pentru a respecta acest termen”.

El a adăugat că problemele interne din Statele Unite vor deveni și mai presante pentru negociatorii americani, notează Ukrainska Pravda.

Zelenski a spus că este de dorit pentru Ucraina ca SUA să nu părăsească negocierile și că, în acest moment, este necesar și pentru ruși ca americanii să rămână implicați.

„În ceea ce privește americanii, probabil că vor avea o altă prioritate – Congresul. Și înțelegem că își vor dedica tot timpul proceselor interne, alegerilor și schimbărilor în opinia publică. Alegerile sunt cu siguranță mai importante pentru ei”, a transmis Zelenski.

Zelenski a declarat că acesta este motivul pentru care americanii doresc încheierea războiului până în iunie și vor face tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv.

„În general, am propus de mult timp părții americane un plan de acțiune cu adevărat clar. Astfel încât toată lumea să înțeleagă ce urmăresc părțile, în ce moment și în ce etape. Pentru ca războiul să nu se prelungească, deoarece vrem cu adevărat să punem capăt războiului și să garantăm securitatea”, a adăugat liderul Ucrainei.

Zelenski a fost întrebat și dacă semnarea garanțiilor de securitate cu SUA ar fi posibilă dacă războiul se încheie până în iunie.

„Partea americană a spus că una dintre opțiuni este ca toate acordurile să fie semnate cam în același timp. Nu spun că este exact în același moment, dar ei vorbesc despre cam același timp”, a răspuns el.

Atacurile rusești au lovit infrastructura energetică ucraineană

În comentarii făcute separat într-o postare pe X, Zelenski a confirmat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au continuat, cu peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete lansate în noaptea de sâmbătă. Țintele au inclus rețeaua energetică, instalațiile de producere a energiei și rețelele de distribuție, potrivit Euronews.

Operatorul de stat pentru transportul energiei, UkrEnergo, a declarat că atacul a fost al doilea atac masiv asupra infrastructurii energetice de la începutul anului, forțând centralele nucleare să reducă producția. Opt instalații din opt regiuni au fost atacate, se arată într-un comunicat.

„Ca urmare a atacurilor cu rachete asupra stațiilor electrice de înaltă tensiune care asigurau alimentarea centralelor nucleare, toate centralele nucleare din teritoriile aflate sub control au fost nevoite să-și reducă consumul”, se arată în comunicat.

Acesta precizează că deficitul de energie electrică din țară a crescut „semnificativ” ca urmare a atacurilor, ceea ce a dus la prelungirea întreruperilor de curent pe ore întregi în toate regiunile Ucrainei.

În ultimele luni, atacurile aeriene repetate ale Rusiei s-au concentrat asupra rețelei electrice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent și perturbând aprovizionarea cu căldură și apă a familiilor în timpul unei ierni extrem de reci.

Zelenski a declarat că SUA au propus din nou un armistițiu care interzice atacurile asupra infrastructurii energetice, o înțelegere pe care Ucraina este gata să o respecte dacă Rusia se angajează să o respecte. În același timp, el a adăugat că, atunci când Moscova a acceptat anterior o pauză de o săptămână sugerată de SUA, aceasta a fost încălcată după doar patru zile.