Asociația a specificat că adunările generale ale instanţelor s-au reunit pentru reacţii legate de erorile privind salarizarea magistraţilor.

Potrivit Forumului Judecătorilor, comunicatul publicat miercuri de Secţia pentru judecători a CSM referitor la Hotărârea 1348/09.06.2026 "distruge orice şansă" a unui dialog al magistraturii cu societatea civilă şi celelalte puteri ale statului şi induce "o gravă îndoială" asupra credibilităţii justiţiei în sine.

"Este prezentată nereal o susţinere cvasiunanimă, la nivelul tuturor instanţelor judecătoreşti, a acestui mesaj nespecific discursului magistraturii, aflat cu precădere în cuprinsul Hotărârii 1348/09.06.2026, cu atacuri la adresa unor partide politice, a reprezentanţilor unor organizaţii neguvernamentale, ziare şi site-uri de presă, persoane fizice indicate cu nume şi prenume, precum şi a unor asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor incomode pentru emitent. Cei 3.580 de judecători despre care se afirmă că 'denunţă încercarea de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică' nu au votat un astfel de material având conţinutul Hotărârii 1348/09.06.2026 (care nici nu a fost comunicat în prealabil judecătorilor, neavând cunoştinţă despre cuprinsul său) în adunările generale organizate marţi, adunări care au avut ca obiect reacţii legate de erorile privind salarizarea magistraţilor, aflate în proiectul publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, indicate de altfel de toţi judecătorii şi procurorii, inclusiv de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România", se menţionează în comunicatul Forumului Judecătorilor.

Mai mult, Asociaţia transmite că cei 3.580 de judecători nu au criticat documentarul Recorder, în urma căruia un magistrat avertizor de integritate este judecat disciplinar, reacţiile presei sau ale opiniei publice vizând "orice critici legitime" legate de funcţionarea justiţiei, nu au discutat chestiunea neaplicării hotărârii Lin a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ca urmare a două hotărâri interpretative obligatorii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi nici nu au criticat activitatea parchetelor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat constant că problemele privind funcţionarea sistemului judiciar constituie chestiuni de interes public, iar dezbaterea lor se bucură de protecţia art. 10 din Convenţie, subliniind rolul special în societate al sistemului judiciar, care, în calitate de garant al justiţiei ca valoare fundamentală într-un stat de drept, trebuie să se bucure de încrederea publicului pentru a-şi îndeplini cu succes menirea, subliniază sursa citată.

"Comunicatul publicat astăzi (miercuri - n.r.) de Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii arată neîndoielnic faptul că această autoritate nu doreşte reforme în justiţie, solicitate constant de Comisia Europeană, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, organisme europene şi internaţionale relevante", evidenţiază Forumul Judecătorilor.

De asemenea, Asociaţia spune că analizează posibilitatea de a acţiona în instanţă Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru "afirmaţiile nereale" faţă de membrii săi, cuprinse în Hotărârea de marţi, şi care sunt de natură "a pune presiune nejustificată" legată de funcţionarea unei asociaţii de magistraţi, cu nesocotirea "flagrantă" a Avizului 23 (2020) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), care stabileşte că asociaţiile de magistraţi sunt esenţiale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept. "Acestea au dreptul de a exprima puncte de vedere publice privind reformele legislative şi de a reprezenta interesele profesionale în faţa autorităţilor", se mai specifică în comunicatul Asociaţiei Forumul Judecătorilor.

CSM: 98,6% dintre judecătorii prezenți au denunțat încercări de subordonare a justiției de către politicieni

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, miercuri, că toate cele 239 de instanţe (judecătorii, tribunale şi curţi de apel) s-au întrunit, marţi, în adunările generale ale judecătorilor, iar prin voturile exprimate, 98,6% dintre judecătorii prezenţi (care reprezintă 84% din totalul judecătorilor în funcţie) au denunţat "degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică".