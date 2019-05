Florian Coldea, audiat în dosarul Kovesi. Ce spune despre implicarea fostei șefe DNA

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a fost audiat, joi, la sediul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), în dosarul privind aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

UPDATE 14.25 - Ce a spus Florian Coldea la ieșirea de la audiere

Florian Coldea a declarat, la ieşirea de la audieri, că SRI a fost implicat în identificarea, localizarea şi aducere în ţară a lui Nicolae Popa și că nu are cunoștință e vreo activitate care să fie o infracţiune în ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi.

"Pot să vă informez că SRI a fost implicat în această operaţiune de identificare, localizare şi aducere în ţară a domnului Nicolae Popa, a fost considerată o operaţiune de succes, reflectă cooperarea bună între serviciile de informaţii şi autorităţile şi instituţiile de aplicare a legii, cooperare pe care am constatat, în timp, că deranjează foarte mult pe foarte multe persoane şi din acest punct de vedere toată lumea face eforturi disperate ca, practic, această cooperare să afecteze, într-un fel sau altul, capacităţile României de aplicare a legii, respectiv să vulnerabilizeze România ca ţară de frontieră a NATO şi UE", a spus Florian Coldea.

El a adăugat că, în ce o priveşte pe fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi, nu a avut informaţii despre posibile infracţiuni.

"În ceea ce o priveşte pe doamna Laura Codruţa Kovesi, personal, în nicio împrejurare nu am luat la cunoştinţă de vreo activitate care să fie o infracţiune şi nici la nivelul instituţiei nu am obţinut niciun fel de informaţii cu privire la posibile infracţiuni sau cu privire la posibile date în acest sens. (...) Sper din tot sufletul că ar fi important să discutăm şi consider că era important să discutăm despre toţi cei care nu s-au implicat în aducerea lu' Popa în ţara noastră, toţi cei care după mai bine de zece ani nu au contribuit decisiv, aşa cum a făcut-o Serviciul Român de Informaţii, pentru a contribui, prin posibilităţile pe care le are, la efectuarea unui act de justiţie pentru cei peste 155.000 de persoane care au fost păgubite cu mai mult de 300 de milioane de ron", a afirmat Coldea.

În acest dosar, fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi este cercetată penal pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă. Acesta a fugit în Serbia, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie.

Ghiţă susţine că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea în ţară, cu un avion, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.

Procurorii SIIJ susţin că Laura Codruţa Kovesi ar fi pretins şi primit, în 2011, suma de 268.689 lei de la Sebastian Ghiţă în legătură cu extrădarea fostului director al FNI Nicolae Popa.

