Kovesi, audiată 5 ore şi suspectă într-un nou dosar. Între timp, PE anunţa că o susţine

Laura Codruta Kovesi a fost pusă joi sub învinuire în al doilea dosar de corupţie. Iar asta se întâmplă chiar în ziua în care parlamentul european a anunţat că o susţine în negocierile pentru desemnarea viitorului şef al parchetului european.

Laura Codruta Kovesi a fost anchetată ore întregi. Suspectata de luare de mită, abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă după ce Sebastian Ghiţă a acuzat-o ca i-ar fi plătit sume mari de bani ca să îl aducă în ţară din Indonezia pe fugarul Nicolae Popa, Kovesi a fost aşteptată la intrarea în secţia de anchetare a magistraţilor atât de contestatari, cât şi de simpatizanţi.

A fost chemată să dea explicaţii într-un dosar şi înăuntru a aflat că este suspectată şi într-un al doilea. Ea este suspectată de aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la represiune nedreaptă în dosarul fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi al fostului său subordonat, procurorul Mircea Negulescu, poreclit ''Portocală''.

La ieşire, fosta şefă DNA a vorbit despre o „campanie de hărţuire care durează de 2 ani”. Ea a precizat că a spus nu poate să dea declarații în dosarul extrădării lui Nicolae Popa pentru că nu avut încă acces la dosar, moment în care în birou au intrat mai mulți avocați care au anunțat-o că mai este învinuită într-un alt dosar.

"Am fost împiedicată să dau declarație. Dorința mea a fost să lămuresc cât mai repede acele fabulații din învnuire. Am făcut imediat o cerere prin care am cerut să consult dosarul pentru a avea acces la ordonanţa prin care s-a cerut urmărirea și pentru a cunoaște acuzațiile în detaliu. În 15 februarie s-a încheiat un proces-verbal prin care mi s-a adus la cunoștință că sunt învinuită, dar eu nu am primit detaliile. Am făcut cererea de consultare a dosarului, procurorul a admis-o şi a stabilit să am acces la documente în perioada 8-14 martie.”

“Astăzi am fost în imposibilitate de a da declarație pentru că nu am avut acces la aceste acuzații. În timp ce se derula această activitate am fost anunţată că trebuie să rămân în birou. Am întrebat dacă pot să plec și să aștept citația. Mi a zis că nu că nu, au intrat 9 sau 10 avocaţi în birou şi mi-a spus că sunt învinuită într-un alt dosar, moment în care am spus că nu am fost citată legal decât într-un dosar, nu am avut posibilitatea să îmi angajez un avocat. Nu ştiu care e urgenţa”

“A spus că nu o interesează, pentru că ea poate să mă citeze când doreşte, aşa că am rămas în birou. Mi-a adus la cunoştinţă o învinnuire pe care nu pot să o citez, pentru că mi-a fost citită o singură dată.”

"Nu știu dacă e o acuzație oficială la acest moment, pentru că mi-a fost predat un procesul verbal care nu e semnat de procuror, ci doar de o parte din avocați. Nu s-a dispus niciun control, nicio suspendare. Am stabilit că după studierea dosarului să mă prezint şi să dau declaraţii”.

“Nu este nicio coincidenţă, e o etapă în această campanie de hărţuire care durează de 2 ani, prin atacuri în spaţiul public, prin repetate acţiuni disciplinare.”

Fosta şefă DNA a mai spus că nu este singura țintă, şi altţi procurori şi judecători fiind vizați, pentru simplul motiv că și-au făcut treaba: "Nu sunt singura și ne întrebăm de ce oamenii care ne-am făcut treaba suntem hărțuiți".

În tot acest timp parlamentarii de la Bruxelles au anunţat că o vor susţine pe Laura Codruta Kovesi pentru şefia viitorului Parchet european în discuţiile cu reprezentanţii Consiliului Uniunii Europene.

Guvernul de la Bucureşti insista însă să o blocheze pe Kovesi în această procedură. Chiar ministrul Justiţiei Tudorel Toader le-a scris jurnaliştilor britanici de la Financial Times că Laura Codruta Kovesi nu ar trebui să ocupe funcţia de procuror şef european şi că sub conducerea ei DNA a comis abuzuri.

În replică procurorii anticorupţie îl acuză pe ministrul Justiţiei de asemenea într-o scrisoare trimisă publicaţiei londoneze că a prezentat date false despre activitatea DNA.

