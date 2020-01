Dragnea susține că putea să scape de închisoare, dar nu a vrut să plătească ”orice preț”

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Instanţa supremă, că nu a vrut să plătească ''orice preţ'' pentru a nu intra la închisoare, precizând că a dorit un proces echitabil.

"Cu toate că în presă s-a spus că eu încerc să ies cu orice preţ din închisoare, nu este aşa.

Puteam plăti un preţ, dar nu am vrut, am vrut să am parte de un proces echitabil", a spus Dragnea, în faţa judecătorilor ÎCCJ, potrivit Agerpres.

Întrebat de jurnalişti, la ieşirea din sala de judecată, care era ''preţul'' la care făcea referire, Liviu Dragnea a răspuns: "Preţul era România".