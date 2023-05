Daniel Horodniceanu, după ce a amenințat un polițist care l-a oprit în trafic: „Am asistat la o scenetă bine pusă la punct”

Daniel Horodniceanu a mai precizat că a reacţionat într-un mod care nu îl caracterizează, scrie News.ro.

Daniel Horodniceanu a declarat pentru o agenție de presă că a fost oprit la 1:30 noaptea de un echipaj de poliţie şi că a asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi poliţişti care îl cunoşteau.

„Am remarcat că în cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliţie pentru o presupusă contravenţie rutieră. La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un poliţist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1:30, noaptea, de un echipaj al poliţiei rurale, fără a încălca vreo normă rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi poliţişti care mă cunoşteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost şi filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având şi alte pasaje, tăiate însă”, a explicat Daniel Horodniceanu.

El consideră că faptul că poliţiştii au pretins că nu îl cunoşteau a fost de natură să îl provoace şi să reacţioneze astfel.

„Realizez că m-am aflat într-o situaţie provocată, dar ce este regretabil şi îmi reproşez acest lucru, este că nu am rezistat provocării şi, pe acest fond emoţional, probabil şi combinat cu unele probleme personale, am reacţionat în acest mod, care nu mă caracterizează. Dacă s-ar trece dincolo de reacţia mea, pe care, fie ea şi provocată, o regret sincer, subiectul conţine şi tema mai largă a faptului că poliţiştii pot opri fără niciun motiv şoferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru şofer. Dincolo de calitatea mea de magistrat, dacă în film ar fi fost un om revoltat de oprirea în trafic fără motiv, filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emoţii publice”, a declarat procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreşedinte al CSM şi fost şef al DIICOT.

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Horodniceanu, fost procuror-şef al DIICOT, a fost oprit în trafic de poliţiştii ieşeni, moment în care i-a întrebat pe oamenii legii dacă ştiu cine este şi a ameninţat totodată că va lua legătura cu şeful Poliţiei judeţului Iaşi.

Sursa: News.ro Etichete: , Dată publicare: 07-05-2023 15:34