Ilie Bolojan le-a trimis o scrisoare celor nouă judecători, în care îi informează că România va pierde 231 de milioane de euro dacă până pe 11 februarie nu este dat un verdict. Situația este complicată și de faptul că judecătorul de la CCR numit de președinte ar putea fi suspendat de o decizie a Curții de Apel București.

Prin mesajul oficial transmis Curții Constituționale, premierul informează că: „Comisia consideră neîndeplinit jalonul, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 de milioane de euro”.

Scrisoare oficială de informare cu privire la rezultatele evaluării Comisiei Europene va fi trimisă după 11 februarie, așa că premierul le cere judecătorilor să ia o decizie miercuri, când este programată următoarea întâlnire.

Ilie Bolojan, premier: „Au fost aceste amânări în cascadă. În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare”.

Guvernul speră că rezultatul va fi pozitiv, mai ales că judecătorii au primit de la Casa de Pensii un raport care arată că acum pensia unui magistrat este de aproape nouă ori mai mare decât media celorlalte profesii din sistemul public: medici, profesori, polițiști sau funcționari.

Kelemen Hunor, președinte UDMR: „Ok, ai amânat o dată, de două ori, de trei ori, dar nu se poate până la nesfârșit. Vârsta de pensionare crește, ce ar fi aici neconstituțional? Fiecare cetățean este tratat în mod egal”.

Un fost judecător al Curții consideră că mesajul premierului nu va influența decizia.

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Mai mult încurcă decât deslușește. Jalonul din PNRR este reducerea pensiilor speciale, nu vorbește nimeni de reducerea pensiilor magistraților și aici s-a blocat totul”.

Zi critică la CCR și CAB

Pe 11 februarie, cei nouă judecători ai Curții Constituționale ar trebui să ia o decizie: declară legea constituțională și România va primi 231 de milioane de euro prin PNRR, stabilesc că reforma este neconstituțională sau amână pentru a cincea oară dosarul, caz în care banii rămân la Bruxelles.

Situația poate fi dinamitată de Curtea de Apel București, care tot pe 11 februarie, cu o oră mai devreme, începe o ședință în care judecătorul Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan, este acuzat că ocupă un loc ilegal la CCR.

Dacă Dacian Dragoș este suspendat, o eventuală decizie a Curții pentru pensiile magistraților nu ar mai fi valabilă. Asta pentru că dezbaterile au avut loc în prezența celor 9 judecători, iar în ședințele Curții Constituționale nu se poate vota cu mai puțini judecători decât au fost la dezbatere.

Într-un punct de vedere transmis pentru Știrile PRO TV, Dacian Dragoș spune că „decretul de numire este legal deoarece îndeplinesc condiția de vechime pentru judecător constituțional. Am peste 25 de ani de experiență în învățământul superior juridic și experiență de peste 23 de ani în activități juridice în accepțiunea confirmată deja de CCR.”

Statul vrea să crească treptat vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani, într-o tranziție de 15 ani, și să limiteze pensia la cel mult 70% din ultimul salariu net.