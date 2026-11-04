Faptele ar fi fost săvârșite de administratorul unui dezvoltator imobiliar, potrivit Poliției Române, relatează Agerpres.

Prejudiciul estimat se cifrează la peste patru milioane de lei, potrivit sursei citate.

Din cercetări a reieşit că administratorul societăţii comerciale ar fi promis şi vândut apartamente la preţuri mai mici decât cele consemnate în contractele autentice, urmărind aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Diferenţele dintre sumele înscrise în contracte şi preţurile reale achitate de cumpărători ar fi fost încasate în numerar şi folosite în interes propriu.

"Din cercetările efectuate de poliţişti până la acest moment a rezultat că administratorul societăţii comerciale vizate ar fi promis şi vândut, în perioada 2025-2026, apartamente într-un bloc, finalizat în anul 2026, la preţuri subdeclarate în actele autentice, urmărind aplicarea facilităţii fiscale a cotei reduse de TVA de 9% raportată la preţurile subdeclarate. Astfel, diferenţele dintre sumele de bani înscrise în contracte (preţurile subdeclarate) şi preţurile reale stabilite şi achitate de către cumpărători au fost încasate de dezvoltatorul imobiliar în numerar şi folosite în interes propriu. Prejudiciul cauzat prin aceste fapte este de aproximativ 4.150.000 de lei", se arată într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

Percheziţiile urmăresc identificarea şi ridicarea unor documente, evidenţe extracontabile şi medii de stocare relevante pentru anchetă, precum şi identificarea unor sume de bani deţinute în numerar fără justificare legală.

La finalul descinderilor, o persoană urmează să fie dusă la sediul IPJ Braşov pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale, precizează reprezentanţii Poliţiei.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice acţionând sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov şi Serviciului Criminalistic, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi inspectori ai Inspectoratului Judeţean în Construcţii Braşov.