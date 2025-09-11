CSM, după ce judecători protestatari au suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere să fie salvat: Nu e treaba noastră

Consiliul Superior al Magistraturii afirmă joi că judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale.

Precizarea vine în contexul în care un avocat ar fi transmis pentru Digi 24 că judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti ar suspendat, în contextul protestului magistraţilor, dosarul în care clientul său, care este bolnav de cancer, cere, printr-o ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului.

"În raport de interesul public manifestat faţă de o cauză aflată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti joi, având ca obiect ordonanţă preşedinţială, Consiliul Superior al Magistraturii precizează că dreptul la viaţă al oricărei persoane este garantat atât la nivel naţional, cât la nivel internaţional, statul având obligaţia pozitivă de a-l ocroti şi garanta, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de ordin financiar, dacă de acestea depinde nivelul de protecţie necesar exercitării efective a dreptului", se precizează într-un comunicat al CSM.

Consiliul subliniază că instanţele judecătoreşti "nu pot substitui" responsabilitatea statului în ceea ce priveşte asigurarea şi garantarea dreptului la viaţă şi sănătate al pacienţilor cu patologii grave ce necesită tratamente specifice care implică costuri foarte mari.

Lipsa includerii anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate şi întârzierea mecanismelor administrative de decontare reprezintă cauze sistemice, a căror eliminare se află în competenţa exclusivă a puterilor legislativă şi executivă, menţionează CSM.

CSM admite că instanța ajunge ”ultima soluție” pentru bolnavii terminali, dar responsabilitatea e a statului, nu a justiției

"Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale. În lipsa unei reglementări clare, unitare şi a finanţării corespunzătoare, instanţele sunt puse în situaţia de a soluţiona acţiuni în justiţie prin care cetăţenii solicită ceea ce, în realitate, ar trebui să fie asigurat din oficiu de instituţiile abilitate, iar acest tip de cauze sunt din ce în ce mai numeroase în ultimii ani", arată sursa citată.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă că protejarea vieţii şi a sănătăţii pacienţilor nu trebuie transformată într-o dispută juridică plasată exclusiv în sarcina instanţelor judecătoreşti, care ajung de fapt să fie ultima soluţie la care cetăţenii aflaţi în astfel de situaţii grave pot apela.

"Cazuri dramatice, precum cel semnalat în mass media, arată cu claritate necesitatea adoptării unor politici publice coerente, previzibile şi a unui mecanism de decontare care să prevină umilirea pacienţilor şi să le garanteze dreptul la viaţă şi la sănătate. Astfel, Consiliul reiterează că responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente", se mai precizează în comunicat.

