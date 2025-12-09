Fostul senator Eugen Pîrvulescu, achitat de ICCJ în dosarul angajărilor aranjate la Ambulanță. Motivarea instanței

Stiri Justitie
09-12-2025 | 14:39
Eugen Pîrvulescu
Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marți de Instanța Supremă în dosarul în care DNA îl acuza că ar fi încercat să manipuleze un concurs la Serviciul de Ambulanță Teleorman.

autor
Aura Trif

Decizia a fost luată de un complet format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog şi Lavinia Valeria Lefterache, motivul achitării fiind că "fapta nu este prevăzută de legea penală".

În schimb, pentru a doua infracţiune reţinută de procurori în sarcina lui Eugen Pîrvulescu - divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice - judecătoarele au constatat că faptele s-au prescris.

"În baza art. 396 alin. (5) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, achită pe inculpatul Pîrvulescu Eugen pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 396 alin. (8) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cpp, cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. e) Cpp, dispune încetarea procesului penal faţă de acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Obligă pe inculpatul Pîrvulescu Eugen la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare", se arată în decizia Instanţei supreme.

Ce acuzații i s-au adus fostului senator

Conform DNA, în perioada 28 mai - 20 iunie 2021, Eugen Pîrvulescu şi-ar fi folosit influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al PNL Teleorman pe lângă o persoană - preşedinte sau, după caz, membru în comisiile de concurs constituite de conducerea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Teleorman -, solicitându-i în mod repetat, atât direct, cât şi printr-un intermediar, să elaboreze şi să-i remită seturile de subiecte care urmau să fie date la proba scrisă a concursurilor organizate în perioada mai-iulie 2021, pentru ocuparea unor posturi vacante/temporar vacante de asistent medical şi şofer autosanitară II.

Citește și
Eugen Pîrvulescu
Cererea de ridicare a imunității parlamentare pentru Eugen Pîrvulescu a ajuns la Senat. Argumentele oficiale

De asemenea, arată anchetatorii, Pîrvulescu i-ar mai fi cerut să-i favorizeze pe candidaţii indicaţi de el şi la proba practică/interviu, cu scopul de a obţine foloase necuvenite pentru aceştia din urmă (promovarea concursurilor şi angajarea pe posturi remunerate).

"După ce ar fi intrat în posesia seturilor de subiecte (care aveau caracter confidenţial), Eugen Pîrvulescu le-ar fi divulgat, prin intermediari, la doi dintre candidaţii care participau la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante/temporar vacante de asistent medical, concurs care nu s-a mai finalizat, fiind întrerupt de procurorii anticorupţie", menţiona DNA.

Procesul a durat patru ani de zile la Instanţa supremă, fostul senator fiind trimis în judecată de DNA în decembrie 2021, iar faptele se refereau la perioada mai - iunie 2021.

El a demisionat din PNL în octombrie 2024, după ce i-a fost ridicată imunitatea parlamentară la cererea DNA, într-un alt dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă, în legătură cu o mită de 60.000 de euro pentru obţinerea unui certificat ORNISS.

Urmărire ca în filme la Slatina: șofer prins după 3 km de goană, a sunat la 112 acuzând că a fost agresat de polițiști

Sursa: Agerpres

Etichete: senator, dna, teleorman, mita, instanta, achitat,

Dată publicare: 09-12-2025 14:39

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Citește și...
Directorul ORNISS, Marius Petrescu, audiat la DNA în dosarul senatorului Eugen Pîrvulescu
Stiri actuale
Directorul ORNISS, Marius Petrescu, audiat la DNA în dosarul senatorului Eugen Pîrvulescu

Șeful Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Marius Petrescu, a fost audiat la sediul DNA ca martor în dosarul fostului liberal Eugen Pîrvulescu.

Cererea de ridicare a imunității parlamentare pentru Eugen Pîrvulescu a ajuns la Senat. Argumentele oficiale
Stiri actuale
Cererea de ridicare a imunității parlamentare pentru Eugen Pîrvulescu a ajuns la Senat. Argumentele oficiale

Cererea de ridicare a imunității parlamentare pentru senatorul Eugen Pîrvulescu a fost transmisă președintelui Senatului. Procurorii DNA cer și încuviințarea unei percheziții informatice.

Acuzațiile împotriva lui Eugen Pîrvulescu, legate de secrete de stat și informații clasificate. Reacția senatorului, la DNA
Stiri Justitie
Acuzațiile împotriva lui Eugen Pîrvulescu, legate de secrete de stat și informații clasificate. Reacția senatorului, la DNA

Încă un parlamentar liberal intră în vizorul DNA pentru suspiciuni de corupție. Senatorul de Teleorman Eugen Pîrvulescu este vizat într-un scandal de trafic de influență cu o miză uriașă.

Recomandări
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”
Stiri Politice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”

Guvernul a anunțat, marți, că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Decembrie 2025

48:07

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28