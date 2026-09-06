La începutul anului viitor este prevăzută recepția acestei lucrări, despre care Ciucu afirmă că este „nerecepționată și neîntreținută de peste 15 de ani de la darea în folosință”.

„Podul Basarab se deschide circulației în această noapte, așa cum am promis. Restul lucrărilor de reparații vor continua pentru ca la începutul anului viitor să putem recepționa această lucrare nerecepționată și neîntreținută de peste 15 ani de la darea în folosință. Am început pe 20 iunie și, până acum, ne-am concentrat pe lucrările care implică traficul. Am închis alternativ câte o arteră a podului, iar pe cealaltă s-a circulat în dublu sens”, a scris Ciucu, pe contul său de Facebook.

Primarul menționează că, până acum, a fost reparată partea carosabilă - asfalt, hidroizolație, rosturi de dilatație și marcaje, au fost reparate și protejate structura podului - fisuri, elemente de beton, piloni și intrados, au fost curățate și reparate sistemele de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaielor și, de asemenea, au fost reparate și vopsite elementele metalice, inclusiv bordurile și balustradele.

„S-a lucrat în două schimburi, inclusiv în weekenduri”, subliniază edilul.

El explică și că, până la finalul anului, vor fi înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai - plexiglass, scări, lifturi și scări rulante.

„Totul va fi reparat sau înlocuit, pus în siguranță, igienizat”, dă asigurări Ciucu, adăugând că toate aceste lucrări erau importante pentru că pasajul se degradase și nu mai prezenta siguranță și doar așa va putea fi făcută recepția finală și, pe viitor, va putea fi asigurată mentenanța.