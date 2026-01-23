La cererea anchetatorilor din Regat și sub coordonarea Europol, procurori și ofițeri de la combaterea crimei organizate, au descins în casele a doi români suspectați că ar fi spălat sume uriașe de bani pentru organizația criminală, în general, în monede virtuale.

Operațiunea a fost pusă la cale de poliția din Regatul Unit și a vizat ramificațiile internaționale ale unei grupări de crimă organizată. În rețeaua subterană Darkweb ar fi gestionat un site, Online Killers Marketplace, care intermedia contractarea de asasini contra cost.

Site-ul era de o vreme în vizorul criminaliștilor care monitorizează infracțiunile informatice iar investigațiile britanicilor au ajuns și în România. A fost făcută o cerere de asistență judiciară internațională iar judecătorii au emis trei autorizații de percheziție.

Corespondent PRO TV: Operațiunea din România cerută în mod specific de autoritățile britanice s-a dovedit de bun augur. Procurorii DIICOT și ofițerii BCCO au descoperit în cele trei case percheziționate la București și Râmnicu Vâlcea parte importantă din câștigurile grupării criminale: criptomonede în valoare de 650.000 de dolari și bani gheață. Aproximativ 300.000 de lei și cam 50.000 de euro. Toate aceste valori au fost puse la dispoziția investigatorilor din Regat.

Coordonatorul anchetei, inspectorul șef Mike Pereira, a transmis public mulțumiri autorităților de la București.

„Sprijinul crucial oferit de colegii noștri din România a fost, de asemenea, neprețuit, permițându-ne să executăm mandate de percheziție simultane în mai multe locații și să confiscăm active semnificative legate de această întreprindere criminală." (Sursa detectiv inspector-șef Mike Pereira/rocu.police.uk)

Doi români, unul de 35 de ani, celălalt, de 33, au fost audiați ca suspecți în legătură cu proveniența banilor și eventualul ajutor dat grupării de crimă organizată din Marea Britanie. Identitatea suspecților români nu a fost însă dezvăluită, mai ales că deocamdată împotriva lor nu au fost luate măsuri.

Ancheta este încă departe de a fi gata, iar autoritățile arată că...

„Deși niciunul dintre serviciile oferite de Online Killers Marketplace nu a fost autentic, forțele de poliție au inițiat anterior urmăriri penale cu succes împotriva unor persoane care au încercat să le folosească pentru a provoca vătămare altora, iar victimele vizate au fost protejate în întreaga lume”.

Se fac în continuare cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor.






