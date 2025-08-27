Metoda prin care un bătrân din Târgu Mureș a fost păcălit să își lase casa pe mâna unor necunoscuți. A rămas fără 30.000 euro

27-08-2025 | 13:35
Un bătrân de 81 de ani din Târgu Mureș a fost păcălit să își lase apartamentul pe mâna unor necunoscuți.

Alexandra Clej

Trei bărbați s-au dat drept angajați veniți să facă deratizare și i-au furat 30.000 de euro. Cei trei bărbați sunt din Bonțida, județul Cluj, și au bătut la ușa bătrânului sub pretextul deratizării.

Imediat după ce au reușit să intre în casă, l-au convins pe proprietar că trebuie să stea altundeva până vor termina procesul de deratizare, ca să nu fie afectat de substanțele periculoase pe care ar fi urmat să le folosească. Așa au reușit să sustragă ușor toate economiile bătrânului și au fugit imediat după.

Când și-a dat seama că a fost jefuit, bătrânul a cerut ajutorul autorităților, care i-au identificat pe indivizi în județul Cluj. După ce le-au percheziționat locuințele, au găsit o parte din banii furați, 112.000 de lei, adică aproximativ 22.000 de euro, ascunși într-un beci, în pământ.

Bărbații, în vârstă de 56, 52 și 26 de ani, au fost reținuți de polițiști și urmează să fie prezentați în fața judecătorului cu propunere de arest preventiv.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 27-08-2025 13:15

