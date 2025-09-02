Bărbat din Mureș, reținut după ce și-a amenințat un consătean că îi dă foc la casă. Speriați, localnicii stau de pază noaptea

Caz șocant în județul Mureș. Un bărbat a cerut ajutorul polițiștilor, după ce ar fi primit mai multe apeluri prin care o persoană necunoscută amenința că îi dă foc la casă dacă nu-i plătește 2.000 de euro.

Omul speriat a cerut ajutorul oamenilor legii, care au organizat un flagrant. Așa au reușit să dea de urma bărbatului, care a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul din localitatea Bălăușeri a început să primească telefoane de la o persoană necunoscută când se afla în concediu la mare, împreună cu familia.

Cel care suna de pe număr necunoscut amenința că, în cazul în care bărbatul nu îi plătește 2.000 de euro, îi va da foc la casă. Victima a cerut ajutorul polițiștilor, care au organizat un flagrant. L-au chemat pe cel care amenința într-un local, iar acolo l-au prins în timp ce lua banii marcați.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Cel în cauză a fost identificat ca fiind un tânăr de 26 de ani, din Chendu, care, ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș”.

Localnic: „Vremurile tot mai tulburi, nevoia de bani. Asta cam așa sună, ca o taxă de protecție, dacă nu îmi dai îți dau foc”.

Sătenii stau de pază noapte de frică să nu le fie incendiate casele

Localnicii sunt șocați de cele întâmplate. Cel care l-a abordat pe bărbat și cerea un fel de taxă de protecție era din comuna vecină. Cei doi nu se cunoșteau.

Localnic: „Toată lumea încearcă să excrocheze, că de lucru nu prea vor”.

Localnic: „Lipsă de bani, de locuri de muncă și așa mai departe”.

Cel care a recurs la gestul de amenințare a fost reținut pentru 24 de ore. Cu toate acestea, familia victimei spune că nu au liniște, le este teamă că gestul se va repeta. De teamă să nu le fie arsă casa, oamenii stau cu rândul de pază toată noaptea.

