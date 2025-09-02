Bărbat din Mureș, reținut după ce și-a amenințat un consătean că îi dă foc la casă. Speriați, localnicii stau de pază noaptea

Stiri actuale
02-09-2025 | 17:52
×
Codul embed a fost copiat

Caz șocant în județul Mureș. Un bărbat a cerut ajutorul polițiștilor, după ce ar fi primit mai multe apeluri prin care o persoană necunoscută amenința că îi dă foc la casă dacă nu-i plătește 2.000 de euro.

autor
Reka Bereczki

Omul speriat a cerut ajutorul oamenilor legii, care au organizat un flagrant. Așa au reușit să dea de urma bărbatului, care a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul din localitatea Bălăușeri a început să primească telefoane de la o persoană necunoscută când se afla în concediu la mare, împreună cu familia.

Cel care suna de pe număr necunoscut amenința că, în cazul în care bărbatul nu îi plătește 2.000 de euro, îi va da foc la casă. Victima a cerut ajutorul polițiștilor, care au organizat un flagrant. L-au chemat pe cel care amenința într-un local, iar acolo l-au prins în timp ce lua banii marcați.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Cel în cauză a fost identificat ca fiind un tânăr de 26 de ani, din Chendu, care, ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș”.

Citește și
studentul andrei oniscu piroman
Studentul care a dat foc unui profesor pentru o notă mică și-a primit pedeapsa. Acum, Andrei e în arest la domiciliu

Localnic: „Vremurile tot mai tulburi, nevoia de bani. Asta cam așa sună, ca o taxă de protecție, dacă nu îmi dai îți dau foc”.

Sătenii stau de pază noapte de frică să nu le fie incendiate casele

Localnicii sunt șocați de cele întâmplate. Cel care l-a abordat pe bărbat și cerea un fel de taxă de protecție era din comuna vecină. Cei doi nu se cunoșteau.

Localnic: „Toată lumea încearcă să excrocheze, că de lucru nu prea vor”.

Localnic: „Lipsă de bani, de locuri de muncă și așa mai departe”.

Cel care a recurs la gestul de amenințare a fost reținut pentru 24 de ore. Cu toate acestea, familia victimei spune că nu au liniște, le este teamă că gestul se va repeta. De teamă să nu le fie arsă casa, oamenii stau cu rândul de pază toată noaptea.

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în localitatea Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

Sursa: Pro TV

Etichete: santaj, flagrant,

Dată publicare: 02-09-2025 17:49

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi incendiat mașina fostei sale iubite în Sectorul 3 al Capitalei. VIDEO
Stiri actuale
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi incendiat mașina fostei sale iubite în Sectorul 3 al Capitalei. VIDEO

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost reținut de către polițiștii din București în urma unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere. Acesta este suspectat că a dat foc mașinii fostei sale iubite în Sectorul 3 al Capitalei.

Studentul care a dat foc unui profesor pentru o notă mică și-a primit pedeapsa. Acum, Andrei e în arest la domiciliu
Stiri Socante
Studentul care a dat foc unui profesor pentru o notă mică și-a primit pedeapsa. Acum, Andrei e în arest la domiciliu

Studentul care, vara trecută, a incendiat un profesor într-un laborator al Universității Ovidius din Constanța, după ce primise nota patru la un examen, a fost condamnat la cinci ani și opt luni de închisoare.

Răsturnare de situație. Ciobanul care a anunțat că s-a întâlnit cu Emil Gânj a mințit, pentru recompensa de 5.000 de euro
Stiri actuale
Răsturnare de situație. Ciobanul care a anunțat că s-a întâlnit cu Emil Gânj a mințit, pentru recompensa de 5.000 de euro

Autoritățile se confruntă din nou cu informații false în cazul bărbatului din Mureș căutat de două săptămâni pentru că și-ar fi ucis iubita și i-a incendiat casa.

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit
Stiri actuale
Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit

Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta electrică o femeie pe o trecere de pietoni din București. Victima, rănită grav în impact, a murit la spital.

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28