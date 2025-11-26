Asistent medical din Arad, acuzat că a luat credite în numele a cel puțin 20 de pacienți. Prejudiciul pe care l-ar fi produs

Stiri Justitie
26-11-2025 | 17:33
×
Codul embed a fost copiat

Un asistent medical din Arad este anchetat penal, bănuit că s-a folosit de datele personale ale unor vârstnici şi a luat împrumuturi în numele lor, de la Casa de Ajutor Reciproc.

autor
Adrian Crăciunoiu

Asistentul lucra la un spital de boli cronice, dar şi la ambulanţă şi avea astfel acces la actele de identitate ale oamenilor. Până acum au fost depuse la poliție 20 de plângeri, dar e posibil să fie mai mulți păgubiți.

Asistentul mdical, un barbat în vârstă de 35 de ani, era angajat la Spitalul de Boli Cronice din Sebiş, dar lucra, cu jumătate de normă, şi la Ambulanţă.

Cum avea acces la actele de identitate ale pacientilor, a început, potrivit anchetatorilor, să se folosească de datele lor personale, ca să acceseze împrumuturi.

Întocmea dosarele, pe care le dădea apoi unei angajate de la Casa de Ajutor Reciproc, care le înregistra in sistem. O dată ce împrumutul era aprobat, femeia, aparent de bună credinţă, ridica banii şi-i dădea asistentului.

Citește și
alex dima
Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”

Suspectul îi spunea femeii că beneficiarii nu se pot deplasa şi de aceea îi ajută.

Împrumuturile au fost luate în acest an şi iniţial, asistentul plătea ratele, aşa că victimele nu au ştiut nimic. Până în septembrie, când suspectul nu a mai plătit, iar oamenii au început să primeasca somaţii de plată.
20 de păgubiţi au depus deja plângeri la poliţie.

Prejudiciul se ridică la 200.000 de lei. Creditele pe numele oamenilor au fost suspendate.

Asistentul medical este anchetat în libertate, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării. Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, escrocherie, asistent,

Dată publicare: 26-11-2025 17:33

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Anchetă în Covasna după o escrocherie cu joburi false care a lăsat o persoană fără 46.000 de lei
Stiri actuale
Anchetă în Covasna după o escrocherie cu joburi false care a lăsat o persoană fără 46.000 de lei

O nouă schemă de înșelătorie a fost descoperită de anchetatorii din Covasna, care au descins la adresele suspecților, în 23 de locuri din țară.

Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”
Stiri actuale
Numele și imaginea jurnalistului Alex Dima, folosite pentru o escrocherie online: ”Totul e un fals”

Corespondentul ProTV Alex Dima trage un semnal de alarmă privind apariția unui fals grosolan care îi folosește numele și imaginea pentru a răspândi informații neadevărate.

Cum a creat un tânăr din Botoșani, care nu a terminat nici liceul, o escrocherie națională cu burse școlare inventate
Stiri Diverse
Cum a creat un tânăr din Botoșani, care nu a terminat nici liceul, o escrocherie națională cu burse școlare inventate

Un tânăr din Botoșani a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune, fiind acuzat că a dezvoltat o escrocherie digitală la nivel național, bazată pe un program fictiv de burse școlare.  

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Stiri Politice
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, iar SOS a ieșit din sală.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28