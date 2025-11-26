Asistent medical din Arad, acuzat că a luat credite în numele a cel puțin 20 de pacienți. Prejudiciul pe care l-ar fi produs

Un asistent medical din Arad este anchetat penal, bănuit că s-a folosit de datele personale ale unor vârstnici şi a luat împrumuturi în numele lor, de la Casa de Ajutor Reciproc.

Asistentul lucra la un spital de boli cronice, dar şi la ambulanţă şi avea astfel acces la actele de identitate ale oamenilor. Până acum au fost depuse la poliție 20 de plângeri, dar e posibil să fie mai mulți păgubiți.

Asistentul mdical, un barbat în vârstă de 35 de ani, era angajat la Spitalul de Boli Cronice din Sebiş, dar lucra, cu jumătate de normă, şi la Ambulanţă.

Cum avea acces la actele de identitate ale pacientilor, a început, potrivit anchetatorilor, să se folosească de datele lor personale, ca să acceseze împrumuturi.

Întocmea dosarele, pe care le dădea apoi unei angajate de la Casa de Ajutor Reciproc, care le înregistra in sistem. O dată ce împrumutul era aprobat, femeia, aparent de bună credinţă, ridica banii şi-i dădea asistentului.

Suspectul îi spunea femeii că beneficiarii nu se pot deplasa şi de aceea îi ajută.

Împrumuturile au fost luate în acest an şi iniţial, asistentul plătea ratele, aşa că victimele nu au ştiut nimic. Până în septembrie, când suspectul nu a mai plătit, iar oamenii au început să primeasca somaţii de plată.

20 de păgubiţi au depus deja plângeri la poliţie.

Prejudiciul se ridică la 200.000 de lei. Creditele pe numele oamenilor au fost suspendate.

Asistentul medical este anchetat în libertate, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

