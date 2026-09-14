Alegerea bursei reprezintă un nou pas în pregătirea uneia dintre cele mai mari listări din istorie. Anthropic a depus deja documentaţia preliminară pentru o posibilă ofertă publică, însă preţul acţiunilor şi numărul acestora nu au fost stabilite definitiv, iar listarea rămâne dependentă de condiţiile pieţei şi de procesul de reglementare.

Potrivit informaţiilor apărute în ultimele zile, Anthropic analizează posibilitatea de a atrage până la 100 de miliarde de dolari prin IPO, la o evaluare care ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

Nvidia discută participarea ca investitor principal şi ar putea investi până la 10 miliarde de dolari în ofertă.

O ofertă de asemenea dimensiuni ar putea transforma listarea Anthropic într-una dintre cele mai importante operaţiuni bursiere realizate vreodată şi vine într-o perioadă de activitate excepţională pe piaţa IPO.

La nivel global, ofertele publice iniţiale au atras 206 miliarde de dolari până la 10 septembrie, cu 183% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor LSEG citate de Business Insider.