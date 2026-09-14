Nava „Virgo Transport 8”, care transporta 243 de persoane, s-a răsturnat duminică dimineaţa, pe fondul vremii nefavorabile, potrivit agenţiei de salvare, scrie news.ro.

Autorităţile au salvat 108 persoane de pe navă, care se deplasa oficial. Numărul victimelor înregistrate este în continuare de şase, relatează Reuters.

108 persoane au fost salvate

Nava „Virgo Transport 8”, care transporta 243 de persoane, a dispărut duminică dimineaţa devreme din cauza vremii nefavorabile, a declarat agenţia de salvare. Autorităţile au salvat 108 persoane de pe navă, care se deplasa de la Surabaya, în Java de Est, către Banjarmasin, în Kalimantan de Sud.

„Am continuat căutarea persoanelor dispărute încă de dimineaţă devreme. Mobilizăm 622 de membri ai echipajului şi aproximativ 12 nave”, a declarat pentru Reuters I Putu Sudayana, şeful agenţiei de salvare din Banjarmasin.

El a afirmat că, până luni dimineaţă, numărul victimelor, de şase, nu a crescut.

Într-un videoclip distribuit de agenţia de salvare, o navă mare zace răsturnată şi parţial scufundată în apele albastre agitate, cu partea inferioară, vopsită în roşu, vizibilă deasupra suprafeţei.

Două bărci mici, fiecare având persoane la bord, au fost văzute plutind lângă nava răsturnată, în mijlocul apelor agitate.

Valurile puternice ar fi provocat răsturnarea

Duminică, Edy Prakoso, un alt oficial al agenţiei naţionale de salvare, a declarat că nava s-a înclinat puternic într-o parte după ce valuri puternice au lovit-o pe partea de tribord.

Un elicopter care trecea prin zonă a semnalat că nava s-a răsturnat, a declarat duminică ministrul Transporturilor, Dudy Purwagandhi, cauza fiind încă în curs de investigare.

Indonezia se bazează pe feriboturi pentru a face legătura între cele 17.000 de insule ale sale, unde transportul maritim este mai ieftin şi mai accesibil decât cel aerian, iar accidentele au fost numeroase.

În incidente separate, luna trecută, două feriboturi care transportau sute de pasageri au luat foc în larg. Cinci persoane au murit când un feribot a luat foc în largul insulei Madura, în timp ce o persoană a murit într-un incendiu izbucnit pe un feribot care călătorea dinspre insula turistică Bali.