iLikeIT. Ce îmbunătăţiri vor aduce telefoanele viitorului. În câţiva ani, vor fi pliabile

Moţul a ajuns laitmotivul telefoanelor din zilele noastre. Sperăm însă că e doar o perioadă de tranziţie spre ceea ce va deveni mobilul viitorului. Şi ar cam fi cazul să se schimbe ceva.

Urmează, ne spune globul de cristal, un dispozitiv fără moţ, cu ecran dintr-un colţ în altul. Dar... când o să-l pot să-l pun la mână, pe post de brăţara? Curând, tare curând. Și ce o să facă? Păi eu vreau multe dar mai bine să facem o evaluare optimistă.

Din start venim cu una dintre concluzii. Sunt încă multe de reglat pe telefoanele actuale, aflate departe de perfecţiune. Ce-i cu Android nu merge ca un iPhone. Ce-i cu iOS... e prins într-o enclavă în care nici măcar nu poţi să pui soneria pe care o vrei fără să fii nevoit să ocoleşti trei oraşe.

Totuşi, ne uităm cu interes la ce prototipuri. Pentru că e momentul schimbării. Cum o să arate telefonul perfect în viitor? Vânzările sunt în scădere, iar producătorii sunt în episodul în care trebuie să mute. Să vină, pentru început, cu mobilul 3.0. Acela care se îndoaie. Şi care poate fi purtat la mână.

Tehnologia există deja. Am văzut-o la o mulţime de producători. Samsung are, încă de acum 4 ani, un prototip numit chiar Galaxy. De altfel, mulţi pariază că ar putea fi vorba chiar despre modelul S10, din viitorul apropiat. Îi ajută şi faptul că estimările pe Q4 2018 - adică finalul de an - zic că vânzările de ecrane OLED flexibile vor creşte zdravăn! Se leagă, deci, prietenie pe acest palier.

Recent, şi Lenovo şi-a arătat capodoberele. C Plus este magic. Nu are mot şi arata ca un telefon obişnuit. Până când faci asta. Îl poţi purta exact ca pe un ceas. Artificiul este valabil şi pentru tableta Folio, tot de la Lenovo.

Ce ne-ar mai plăcea la un telefon? Păi, până să ajungă să li se îndoaie ecranul, avem nevoie de telefoane cu sticla din colţ în colţ. Fără mot, butoane sau camere pe faţă. Singurul producător care a reuşit asta este Vivo, cu al său Apex. Senzorul de amprentă este integrat în ecran - iarăşi, o tehnologie care va ajunge curând pe multe modele.

Dar...cum ar fi să transformăm orice suprafaţă în telefon, ecran sau în butoane? De asta se ocupă un start-up american numit Royale. Au luat o bucată de lemn dintr-o maşină şi au transformat-o în bord. Iată tehnologia aplicată şi pe o bucată de sticlă, care arată a telefon - tot de la Royale.

În vreo 2-3 ani ar trebui să vedem pe piaţă primele modele flexibile, pliabile sau...cum vreţi să le spuneţi. Vor fi, totodată, şi primele dispozitive care vor atinge pragul celor 2000 de dolari. Sau euro. Aşteptam cu interes şi tehnologia 5G, următorul mare pas în domeniu. Atât de bună, încât şi cu unu la sută din baterie vei putea sta conectat zile întregi. Sigur, asta dacă producătorii vor rezolva problema uzurii acumulatorilor tradiţionali.

Aşteptam senzorii de respiraţie şi transpiraţie, care pot spune ce probleme medicale are posesorul. Dar şi viitoarea camera foto, care va recunoaşte peisaje, obiecte şi calorii. Iar tu vei fi bombardat cu informaţii. Noi aşteptăm. Avem destulă răbdare.