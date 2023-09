Mașinării zburătoare inedite au făcut spectacol în Capitală. Lacul Morii s-a transformat în cel mai popular aerodrom din țară

Aparatele de zbor au încercat să parcurgă cât mai mulți metri în aer, înainte să plonjeze în apă. Iar evoluția fiecărei echipe a fost atent jurizată.

Cu mult curaj - așa au încercat să-și ia zborul deasupra Lacului Morii echipele înscrise în competiție - sub ochii spectatorilor care au savurat fiecare moment.



Aparatele de zbor trebuie să parcurgă câțiva metri în aer până să intre, inevitabil, la apă. Reprezentația este jurizată. Însă nu doar zborul contează, ci și costumele și numărul artistic.



Catalin Preda, Vicecampion mondial sărituri în apă de la mare înălțime: „Echipele par să aibă o energie foarte buna, au puțin vânt din față, pe unii îi ajuta, pe alții nu atât de tare. Per total toată lumea pare să se distreze să se bucure de acest eveniment care a adunat mulți oameni."



Shurubel: „Am fost foarte drastic, dar să știți că la aparatele de zbor am dat câteva note de zece. Sunt minunate. Unele sunt super tari!"



Echipele din toată țara și-au pus la încercare inventivitatea și curajul și au venit cu cele mai inedite aparate de zbor. Fiecare a avut o poveste în spate.

Echipă: „Ne-am inspirat maxim dintr-un avion făcut prin 1900 la început. Ne-am gândit să-l facem din bambus, dar era prea costisitor și așa am făcut din ppr și a fost destul de complicat să le sudam pe toate. Noi am venit de la maramureș și am fost constrânși de timp. Când am ajuns aici nu era gata. Am mai avut de lucru la el."



Echipă: „Stăm în mașina jurasic power, alături de dispozitivul nostru de zbor și prietenul meu perodactil în care îmi pun speranță. El pe asta funcționează speranță și bune intenții. Am decis destul de tărziu să participam dar am zis că vrem să facem și că suntem determinați să reușim.”



La competiție au participat peste 40 de echipe.

