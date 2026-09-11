Continuă să îi educe cu pasiune și chiar țin pasul cu tehnologia.

În sala de clasă a Școlii Gimnaziale din Cumpăna, județul Constanța, timpul se măsoară în dorința de a învăța. Cu o pasiune care refuză să îmbătrânească, doamna învățătoare îi ajută pe elevi să gândească și să descopere sensul cuvintelor. Valentina Luncanu a împlinit 69 de ani.

Valentina Luncanu, învățătoare Școala Gimnazială Cumpăna: „E adevărat că mai intervine câteodată oboseală, că ne uităm în buletin, dar cu aceeași dăruire, să știți. Mi-am zis, gata, ies, la vârstă standard, dar, atâta timp cât am fost sănătoasă, mi-a fost drag ce am făcut, am continuat!”

Pentru părinți, faptul că un om cu o asemenea experiență alege să rămână la catedră este o ușurare.

Femeie: „Este un profesor dedicat, un profesor care își iubește copiii și știe să îi apropie foarte mult.”

Ionela Baciu, director Școala Gimnazială Cumpăna: „Consider că trebuie să facem loc tineretului, dar când posturile nu sunt solicitate de tineret, atunci ne mulțumim că îi avem și pe cei mai în vârstă, care încă fac treabă foarte bună.”

În aceeași localitate, profesoara Floarea Băluță, în vârstă de 79 de ani, predă chimie. În timp ce vorbește despre substanțe, trece rapid ideile principale pe tabla inteligentă, semn că adaptarea la tehnologie nu are vârstă.

Reporter: „Iubiți mult ceea ce faceți?”

Floarea Băluță, profesor de chimie Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”: „Foarte mult iubesc. Iubesc copiii și ei mă iubesc pe mine.”

Tot chimie predă și Maria Conțan, în școala din Sântimbru, județul Alba. Are 74 de ani și face tot ce ține de ea ca puținii elevi de aici să nu rămână în urmă și să își continue studiile.

Maria Conțan, profesoară de chimie Școala Generală din Sântimbru: „Mă străduiesc să le spun cât mai multe din tainele chimiei. Sufletește mă simt împlinită, că încă mai pot.”

Majoritatea dascălilor pensionari sunt plătiți cu ora. Cei mai mulți sunt în București, Prahova și Constanța.

„La disciplinele sau în zonele unde există deficit de cadre didactice, experiența profesorilor care doresc și pot să continue activitatea este importantă. Acolo unde există suficienți candidați tineri bine pregătiți, trebuie să ne asigurăm că fiecare are șansa de a profesa în domeniul pregătirii sale”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educației.

Potrivit Ministerului Educației, la disciplinele sau în zonele unde există deficit de cadre didactice, experiența profesorilor care doresc și continuă munca este esențială. Cel mai vârstnic dascăl în activitate are 89 de ani și predă în județul Harghita.