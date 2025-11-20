Veste bună pentru elevi. Ministerul Educației ar putea aduce schimbări pentru temele de acasă

Temele pentru acasă trebuie evaluate, însă notarea acestora nu este obligatorie, prevede un proiect de ordin pus în consultare de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Proiectul prevede că evaluarea temei pentru acasă se poate realiza: frontal, prin discutarea în clasă a părţilor la care elevii au întâmpinat dificultăţi sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute, realizată numai din tema pentru acasă.

Potrivit documentului, se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă.

„Timpul total alocat la învăţământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum o oră. (..) Pentru toate celelalte niveluri de învăţământ preuniversitar, temele obligatorii pentru acasă nu pot depăşi două ore", prevede documentul pus în dezbatere.

Totodată, arată documentul, „în special în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicaţii şi activităţi în clasă, asemănătoare temei pentru acasă".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













