Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”

Stiri externe
20-11-2025 | 09:13
×
Codul embed a fost copiat

Campioane la digitalizare, țările nordice vor să facă schimbări majore cu privire la folosirea tehnologiei în școli. Iar în următoarele luni vor interzice total utilizarea telefoanelor mobile de către elevi, în timpul cursurilor.

autor
Știrile PRO TV

Prima țară care va lua această măsură este Danemarca.

Bent Povlsen, profesor: „Am observat că mulți elevi și-au pierdut concentrarea și atenția. Și am văzut o scădere a performanței academice. Apoi, am observat că, din punct de vedere social, copiii au încetat să se joace, să mai facă sport și chiar să vorbească între ei în timpul pauzelor. Acela a fost un moment cu adevărat trist pentru noi, ca profesori.”

Însă nu e suficient ca elevii să țină telefoanele deoparte.

Sara Emil Baaring, parlamentar danez: „Știm că studenții primesc de fapt o mulțime de notificări în timpul orelor. Pot simți cum le bipăie telefoanele în buzunare, iar asta înseamnă că nu reușesc să se concentreze la ore.”

Citește și
telefoane, interzise, ore, curs, elevi,
Reacția elevilor după interzicerea telefoanelor la ore: Nu mai putem filma abuzurile

Așa că mai multe școli au hotărât să interzică total dispozitivele mobile. Dar decizia nu a fost prea bine primită.

Copil: „La început, copiii erau ceva de genul: «Oh, ce enervant, trebuie să-ți predai telefonul?». Și pur și simplu nu o făceau. De asemenea, cred că regulile erau prea stricte la început. Toți profesorii spuneau ceva de genul: «Da, e obligatoriu!»”

Cu timpul, cei mici s-au obișnuit cu regula. Și recunosc că nici nu mai simt atât de tare lipsa telefoanelor.

Copil: „Oamenii sunt mult mai concentrați, aș spune. Și eu sunt mai concentrat, pentru că acum nu mai avem motive care să ne tot enerveze din când în când, fiindcă cineva ne trimite un mesaj.”

Copil: „Vorbim mai mult în pauză acum. Înainte poate preferam să ne jucăm pe telefon sau să urmărim rețelele de socializare, dar acum vorbim și uneori chiar jucăm jocuri de societate și altele.”

Începând din vara anului viitor, toate școlile de stat din Danemarca vor fi obligate să interzică telefoanele mobile la școală.

Norvegia a anunțat încă de anul trecut o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale.

Mai mult, ministerul educației de la Oslo susține că, în ultimele luni, tot mai multe școli s-au aliniat benevol regulii care interzice smartphone-ul la școală.

Iar în Finlanda, o lege care a intrat în vigoare din august restricționează utilizarea dispozitivelor mobile de către elevii din școala primară și generală.

Aplicațiile religioase ce folosesc AI au devenit un sprijin spiritual în era digitală: „M-a ajutat să mă împac cu un prieten”

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, scoli, tarile nordice, telefoane,

Dată publicare: 20-11-2025 09:11

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Ordonanţă de urgenţă pentru sistemul RO-ALERT. Unele telefoane vor fi interzise
Stiri actuale
Ordonanţă de urgenţă pentru sistemul RO-ALERT. Unele telefoane vor fi interzise

Guvernul a adoptat, marţi, o Ordonanţă de Urgenţă privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă RO-Alert.

Reacția elevilor după interzicerea telefoanelor la ore: Nu mai putem filma abuzurile
Stiri actuale
Reacția elevilor după interzicerea telefoanelor la ore: Nu mai putem filma abuzurile

Asociaţia Elevilor din Constanţa consideră că elevii nu vor mai putea filma eventualele abuzuri sau acte de violenţă dacă vor depune telefonul mobil la începutul orei, aşa cum prevede noul Regulament şcolar

Telefoanele interzise în România. Amenzi uriaşe pentru cei care le folosesc
Smart things
Telefoanele interzise în România. Amenzi uriaşe pentru cei care le folosesc

Puţin români ştiu că există mai multe mărci de telefoane interzise în ţara noastră, din cauza interferenţelor pe care le pot produce cu frecvenţele serviciilor de urgenţă

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”
Stiri actuale
Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”

Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia anul fără datorii, instituţia pe care o conduce are nevoie de trei miliarde de lei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28