Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”

Campioane la digitalizare, țările nordice vor să facă schimbări majore cu privire la folosirea tehnologiei în școli. Iar în următoarele luni vor interzice total utilizarea telefoanelor mobile de către elevi, în timpul cursurilor.

Prima țară care va lua această măsură este Danemarca.

Bent Povlsen, profesor: „Am observat că mulți elevi și-au pierdut concentrarea și atenția. Și am văzut o scădere a performanței academice. Apoi, am observat că, din punct de vedere social, copiii au încetat să se joace, să mai facă sport și chiar să vorbească între ei în timpul pauzelor. Acela a fost un moment cu adevărat trist pentru noi, ca profesori.”

Însă nu e suficient ca elevii să țină telefoanele deoparte.

Sara Emil Baaring, parlamentar danez: „Știm că studenții primesc de fapt o mulțime de notificări în timpul orelor. Pot simți cum le bipăie telefoanele în buzunare, iar asta înseamnă că nu reușesc să se concentreze la ore.”

Așa că mai multe școli au hotărât să interzică total dispozitivele mobile. Dar decizia nu a fost prea bine primită.

Copil: „La început, copiii erau ceva de genul: «Oh, ce enervant, trebuie să-ți predai telefonul?». Și pur și simplu nu o făceau. De asemenea, cred că regulile erau prea stricte la început. Toți profesorii spuneau ceva de genul: «Da, e obligatoriu!»”

Cu timpul, cei mici s-au obișnuit cu regula. Și recunosc că nici nu mai simt atât de tare lipsa telefoanelor.

Copil: „Oamenii sunt mult mai concentrați, aș spune. Și eu sunt mai concentrat, pentru că acum nu mai avem motive care să ne tot enerveze din când în când, fiindcă cineva ne trimite un mesaj.”

Copil: „Vorbim mai mult în pauză acum. Înainte poate preferam să ne jucăm pe telefon sau să urmărim rețelele de socializare, dar acum vorbim și uneori chiar jucăm jocuri de societate și altele.”

Începând din vara anului viitor, toate școlile de stat din Danemarca vor fi obligate să interzică telefoanele mobile la școală.

Norvegia a anunțat încă de anul trecut o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale.

Mai mult, ministerul educației de la Oslo susține că, în ultimele luni, tot mai multe școli s-au aliniat benevol regulii care interzice smartphone-ul la școală.

Iar în Finlanda, o lege care a intrat în vigoare din august restricționează utilizarea dispozitivelor mobile de către elevii din școala primară și generală.

